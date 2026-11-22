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Under 18

In una sfida resa incandescente dal meteo inclemente e da un’atmosfera decisamente elettrica, i granata hanno dimostrato di saper soffrire nelle fasi di apnea per poi ribaltare l'inerzia della gara con coraggio e qualità senza però riuscire a strappare i tre punti. Dalla parata prodigiosa di Salaroglio alle sortite offensive di Russo e Malidor, passando per la solidità in difesa di Pierro e la spinta inesauribile di Rivas: ecco i cinque volti simbolo della prestazione dei torelli contro l'Inter.

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