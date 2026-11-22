Dai riflessi felini di Salaroglio agli strappi di Russo e Malidor, fino al dominio fisico di Pierro e alla spinta di Rivas
Classifica mediocre e ko giusto a Napoli: dov'è finita la "miglior stagione" di Cairo? (VIDEO)
Under 18
In una sfida resa incandescente dal meteo inclemente e da un’atmosfera decisamente elettrica, i granata hanno dimostrato di saper soffrire nelle fasi di apnea per poi ribaltare l'inerzia della gara con coraggio e qualità senza però riuscire a strappare i tre punti. Dalla parata prodigiosa di Salaroglio alle sortite offensive di Russo e Malidor, passando per la solidità in difesa di Pierro e la spinta inesauribile di Rivas: ecco i cinque volti simbolo della prestazione dei torelli contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Columnist
La guerra civile è dentro di noi
Toro
Napoli-Torino 1-0, Cacciamani sui social: "Non era il risultato che volevamo, ma andiamo avanti"
Giovanili
Under 18, Torino-Inter 0-0: i granata sfiorano il colpaccio in un clima incandescente
Toro
Top e flop Napoli-Torino 1-0: c'è davvero bisogno di Aboukhlal? E Braganca...
Toro
Chiambretti punge Aboukhlal dopo il ko di Napoli: "Perché gioca a calcio?"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti