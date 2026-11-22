Il coraggio si è visto. Almeno in campo. La squadra granata ha subito il Napoli, è vero, soprattutto nel primo tempo, ma ha avuto quantomeno nell'atteggiamento la volontà di provare a fare bottino pieno in uno stadio difficile come il Maradona. La maggiore qualità degli interpreti del gruppo partenopeo è venuta fuori, ma il Toro è riuscito a tenere botta, anche nei momenti di maggiore sofferenza. E Ignazio Abate lo ha riscontrato, sottolineando ai microfoni dopo il termine della sfida l'apprezzamento verso quanto mostrato dai suoi ragazzi a livello caratteriale: "Siamo venuti qui a giocarcela, soprattutto perché siamo all'inizio di un percorso. Stiamo creando una mentalità, un'identità ed era giusto così". Concetto poi ribadito anche in conferenza stampa: "Mi porto dietro tanti aspetti positivi. Mi porto dietro la personalità e il coraggio di giocare contro una squadra forte. Perché quella che abbiamo incontrato questa sera è una squadra forte in un grande stadio, che ha meno punti di quelli che merita. Siamo venuti qui a viso aperto a giocarcela uomo su uomo. Siamo riusciti a stare dentro la partita, abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire". Però qualcosa (anche di più di qualcosa) non è tornato. Proprio il coraggio, richiesto da Petrachi in settimana e sottolineato dallo stesso tecnico granata, non si è visto nelle decisioni prese da Abate. Dalle indicazioni emerse dalle scelte iniziali, dai cambi e dalle dichiarazioni post partita si può tracciare un quadro della gara dell'ex Juve Stabia.

McTominay ha fatto saltare il banco: le scelte iniziali tecnico-tattiche di Abate sono state rivedibili?

Quando sono uscite le formazioni ufficiali, si è subito notato una scelta forte tanto quanto sorprendente: la fiducia dell'ex Milan è ricaduta su Gvidas Gineitis. Sono rimasti così fuori Fitz-Jim, Ilkhan e Casadei. L'ex allenatore della Ternana ha optato per rendere più fisico il centrocampo, visti i due interpreti con tanti centimetri della mediana partenopea. Decisione motivata così da Abate a fine match: "Noi anche nel primo tempo volevamo andarli a prendere a uomo. Ho messo Gineitis perché è un giocatore fisico. Ma Braganca è un giocatore di assoluta qualità, così come Mandragora. Ho aggiunto fisicità". E' altrettanto chiaro però che andando in questa direzione, l'allenatore campano abbia rinunciato a propositività e verticalizzazioni, caratteristiche che appartengono più ad elementi come all'olandese e al turco. Ed è qui che è venuto meno un po' di coraggio nel rischiarsi un opzione più qualitativa.

C'è un altro aspetto che emerge. Il trio iniziale scelto in mezzo al campo ha faticato a contenere la vivacità e la prorompenza delle mezzali partenopee, andando in difficoltà soprattutto su una pedina: Scott McTominay. Dunque anche la disposizione tattica ha lasciato un po' a desiderare, con lo scozzese che ha fatto continuamente perdere le proprie tracce a Gineitis e Braganca. Il Torino non è mai riuscito nella prima frazione ad interpretare correttamente la posizione del numero 8 del Napoli, che ha mandato in tilt lo schema studiato da Abate. L'ex Manchester United è stato una spina nel fianco per i granata e ha ingaggiato un duello personale con Perri, riuscendo poi nel secondo tempo a batterlo, dopo diversi tentativi. C'è poi una dinamica che non può passare inosservata.

Grigio, non nero: non tutto è negativo, ma la bassa incisività e la sterilità offensiva pesano

Le dichiarazioni di Abate sono un autogol? Il mistero Rodriguez

La prestazione, soprattutto nella ripresa, ha messo in mostra segnali incoraggianti e da non buttare. Le performance del Toro non è stata negativa in toto, ma come evidenziato dallo stesso ex Juve Stabia, ha pesato abbastanza sull'andamento della sfida la mancanza di qualità negli ultimi 30 metri, della giocata decisiva. "Poi secondo tempo i primi 20 minuti abbiamo avuto 2-3 situazioni dove dobbiamo aumentare il livello di cattiveria e di qualità nelle decisioni finali, perché arriviamo lì negli ultimi 30 metri e deve succedere qualcosina in più" - ha dichiarato Abate. L'ex Ternana ha poi continuato in conferenza: "La squadra a tratti ha fatto abbassare il Napoli, ma negli ultimi trenta metri deve sempre succedere qualcosa in più. Succede troppo poco per quello che riusciamo a dimostrare sul campo". E c'è anche la questione della sterilità sotto porta, con 2 gol realizzati nelle ultime 4 gare. 1 nelle ultime 3. Un dato netto che appare quasi come una sentenza e che è conseguenza di quanto affermato sopra: il Torino fa fatica a segnare e a trovare brillantezza dalla trequarti in su, anche nell'ultimo passaggio.Il passo falso maggiore al di là della sconfitta potrebbe essere stato anche nella comunicazione scelta dal tecnico granata, che si è reso protagonista di poca chiarezza e di una gestione non pulita di alcune domande, come quella inerente a Ricardo Rodriguez. Abate si è così espresso sul difensore nato a Zurigo, replicando alla richiesta di delucidazioni sulla mancata convocazione dello svizzero e di Biraghi: "Biraghi ha avuto un affaticamento al flessore l'altro ieri. Su Rodriguez è una questione su cui non ho potere decisionale". Risposta che avvolge nel mistero la sua situazione e non fornisce chiarimenti sulla sua assenza. Senza contare che quanto andato in scena nelle scelte tecniche e tattiche di Abate va un po' in controtendenza con le sue dichiarazioni dell'ultimo periodo. All'orizzonte aumentano le nubi sul cielo granata che si era acceso e riempito di luce dopo le 3 vittorie di fila. E adesso, a seguito di un 1 punto in 4 partite sta cominciando a diventare grigio. Riuscirà nuovamente a schiarirsi?