Al termine della sconfitta del Torino per 1-0 contro il Napoli al Maradona, il tecnico granata Ignazio Abate si è presentato in conferenza stampa per commentare la gara.

Come stanno Belghali e Ismajli? "Belghali si porta un problema al ginocchio da varie settimane e Ismajli ha avuto un problema ad un dito della mano, si tema la frattura. Farà le indagini nei prossimi giorni".

Un commento sulla gara e sui cambi? "Io credo che nel secondo tempo l'inerzia della partita stava per cambiare nei primi 20-25 minuti e lì dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi 25 metri. Avere la cattiveria di andare in vantaggio soprattutto contro queste grandi squadre".

Come si può migliorare? "Nel lavoro quotidiano, nel creare una mentalità. È solo una questione di testa perché le qualità la abbiamo".

Che futuro può avere Cacciamani? "Io dico sempre che dipende da lui. Le qualità le ha, è un ragazzo perbene e credo che sta migliorando tanto nelle due fasi. Specialmente in fase difensiva. Può migliorare negli ultimi trenta metri, perché può incrementare il suo numero di gol e assist. Deve fare questo da qui in avanti".

Il Toro ha dimostrato personalità e carattere. "Mi porto dietro tanti aspetti positivi. Mi porto dietro la personalità e il coraggio di giocare contro una squadra forte. Perché quella che abbiamo incontrato questa sera è una squadra forte in un grande stadio, che ha meno punti di quelli che merita. Siamo venuti qui a viso aperto a giocarcela uomo su uomo. Siamo riusciti a stare dentro la partita, abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire. Ma ci manca qualcosa negli ultimi 25 metri, dobbiamo aumentare il livello di qualità, di rabbia nel voler creare qualcosa. La strada a tratti ha avuto una buonissima gestione della palla. La squadra a tratti ha fatto abbassare il Napoli, ma negli ultimi trenta metri deve sempre succedere qualcosa in più. Succede troppo poco per quello che riusciamo a dimoatrare sul campo.

Che emozioni ha trovato qui a Napoli? "Un'emozione forte per tanti aspetti. Uno perché ho incontrato il mister a cui sono molto legato. Ricontrarlo a questi livelli non è mai banale. Qui è iniziata la mia carriera da calciatore, sapete benissimo che avevo un nonno con 24 abbonamenti del Napoli e mi ha trasmesso quella passione. È uno stadio che regala sempre emozioni forti, perché è un popolo passionale ed è sempre bello tornarci".

Rodriguez e Biraghi non sono stati convocati. "Biraghi ha avuto un affaticamento al flessore l'altro ieri. Su Rodriguez è una questione su cui non ho potere decisionale".

Nel corso della gara ha invertito più volte le mezzali. "L'ho fatto perché cambiava la pressione del Napoli. Nel primo tempo usciva una mezza sul nostro braccetto, poi dopo venti minuti usciva un'altro braccetto e ho invertito le mezzali per avere il doppio mediano. Poi ho allargato il Cholo sul braccetto di destra e poi nel secondo ho ricambiato. È stata una partita a scacchi".

Cosa non ha funzionato sul gol? "Abbiamo preso gol da calcio d'angolo. Era corner per loro stavamo ripartendo noi in contropiede. Era una situazione in cui potevamo arrivare noi in area loro, ma abbiamo perso palla troppo facilmente per la qualità che abbiamo. Perdendo palla c'è stata la transizione negativa, in cui potevamo fare meglio per chiuderci. Invece è passata la palla per McTominay che con stop e tiro conosciamo le sue qualità".