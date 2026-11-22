La Juventus supera 4-0 il Venezia all'Allianz Stadium e conquista tre punti importanti nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sullo 0-0 tra i fischi dello Stadium, i bianconeri cambiano passo nella ripresa. A sbloccare la partita è Woltemade al 53', seguito dal raddoppio di Koopmeiners al 60'. Al 65' arriva il tris di Cabal, mentre al 71' Kolo Muani chiude i conti su calcio di rigore. Il Venezia colpisce anche un palo con Fernandez e una traversa con Yeboah, ma non riesce a riaprire la gara.

Con questo successo la Juventus sale a 21 punti, portandosi momentaneamente al sesto posto e superando Napoli e Frosinone. Resta invece fermo a 14 punti il Torino di Ignazio Abate, reduce dalla sconfitta contro il Napoli e attualmente dodicesimo in classifica. Sempre più complicata la situazione del Venezia, che rimane penultimo a quota 6 punti. La classifica resta comunque provvisoria, in attesa degli altri risultati della giornata.