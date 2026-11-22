Dall'inizio della stagione è diventata ormai un'abitudine consolidata. Piero Chiambretti torna a ironizzare sul Toro a poche ore dalla sconfitta per 1-0 di Napoli, dove Zakaria Aboukhlal ha avuto responsabilità nell'azione che ha portato al gol decisivo di Scott McTominay. Ed è proprio il giocatore marocchino il protagonista della nuova uscita su Instagram dello showman di fede granata. Una foto di Aboukhlal accompagnata da una domanda provocatoria: "Perché gioca a calcio?".

Una battuta ironica, ma dal tono polemico, arrivata dopo l'ennesima serata complicata per il numero 7 granata. Aboukhlal, entrato al 40' del primo tempo al posto dell'infortunato Belghali, anche questa volta non è riuscito a incidere e ha perso il pallone nell'azione del gol dei padroni di casa. Non è la prima volta che Chiambretti commenta le vicende del Torino sui social. Nelle scorse settimane aveva ironizzato sulla cessione di Njie alla Fiorentina, pungendo Cairo con la frase "Ad Abate non serve". Dopo la vittoria contro il Monza, invece, aveva elogiato il direttore sportivo pubblicando un'immagine con la scritta "Petrachi santo subito".