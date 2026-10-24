Piero Chiambretti il conduttore attualmente a Rai 3 e gran tifoso del Toro dopo la terza vittoria consecutiva dei granata, in casa contro il Monza, è tornato a "postare" sulla squadra. Non è, d'altronde, una novità Chiambretti si è sempre esposto sui social riguardo al Toro, spesso anche molto duramente, la sua fede non è certo un mistero. Ma dopo la vittoria con i brianzoli si è lasciato andare ad un immagine divertente. Sui suoi social ha, infatti, condiviso, sia come post che come storia, un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale di Gialcuca Petrachi santo, con tanto di aureola. La descrizione recita proprio: "Petrachi santo subito". Un'immagine divertente per elogiare il gran lavoro svolto sul mercato dal direttore sportivo granata.

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