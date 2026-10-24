Belghali, Vlasic e una deliziosa conquista: la top 5 della vittoria dei granata di Abate contro i biancorossi di Juric
Top 5
Che benessere al day after. Il Torino esulta, vince, convince: in questo momento, è un bel momento. Vittoria di prestazione, costanza, perseveranza e preparazione: Abate annienta Juric con una partita giocata in maniera impeccabile, salvo quei due errorini che, se non fosse stato per la perfezione di cui prima, sarebbero costati caro. Qualcuno si è distinto di più nella vittoria del Torino contro il Monza: vediamo la top 5 del match.
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