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Top 5

Che benessere al day after. Il Torino esulta, vince, convince: in questo momento, è un bel momento. Vittoria di prestazione, costanza, perseveranza e preparazione: Abate annienta Juric con una partita giocata in maniera impeccabile, salvo quei due errorini che, se non fosse stato per la perfezione di cui prima, sarebbero costati caro. Qualcuno si è distinto di più nella vittoria del Torino contro il Monza: vediamo la top 5 del match.

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