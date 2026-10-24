Torino-Monza 3-2, Cairo: "Non faccio dichiarazioni, non porta fortuna"

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WEEKEND

Domenica bestiale per il Torino, che schiera quasi tutte le sue Under in campo al Robaldo. Si parte poco prima di pranzo, alle ore 11, con la partita più attesa: il derby Under 18, primo nella categoria visto che la squadra bianconera si è aggiunta alle partecipanti solo in estate. Alle 14 toccherà invece all'Under 15, che aprirà le danze della doppia sfida con il Modena con l'obiettivo di tornare al successo dopo il ko in extremis con la Juventus. In contemporanea ma in Liguria ci sarà l'Under 17, a cui il calendario presenta un'occasione d'oro per cercare la prima vittoria contro la Virtus Entella. Alle 16 al Robaldo l'ultima sfida: l'Under 16 capolista lancia il guanto al Modena con la speranza di sfruttare lo scontro diretto tra Parma e Juventus per prendere il largo. Di seguito il programma completo.

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