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I voti dell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Torino e Monza. Le squadre di Ignazio Abate e Ivan Juric hanno animato la serata dell'Olimpico-Grande Torino. I granata vincono 3 a 2. Il gol della serata è senza dubbio quello di Belghali: conclusione fantastica a suggellare un'ottima prestazione. Primo gol in granata per Fitz-Jim, ritorno al gol di Vlasic dopo sei mesi. Nel finale sfortunata autorete di Patterson, appena subentrato.

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