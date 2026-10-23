Le pagelle della gara dell'Olimpico-Grande Torino: i voti dei giocatori di Juric e Abate per l'ottava giornata di Serie A

Andrea Calderoni
- Stadio Olimpico-Grande Torino
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Pagelle

I voti dell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Torino e Monza. Le squadre di Ignazio Abate e Ivan Juric hanno animato la serata dell'Olimpico-Grande Torino. I granata vincono 3 a 2. Il gol della serata è senza dubbio quello di Belghali: conclusione fantastica a suggellare un'ottima prestazione. Primo gol in granata per Fitz-Jim, ritorno al gol di Vlasic dopo sei mesi. Nel finale sfortunata autorete di Patterson, appena subentrato.

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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