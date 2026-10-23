Le dichiarazioni di Ignazio Abate in conferenza stampa post Torino-Monza
Al termine di Torino-Monza 3-2 il tecnico granata Ignazio Abate si presenterà in sala conferenze per commentare la partita.
22.52 Si attende l'arrivo di Abate
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