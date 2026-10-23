Ignazio Abate è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Partiamo dall'immagine finale con tutta la squadra sotto la Curva a festeggiare. State ridando entusiasmo.

"Era uno dei nostri obiettivi, ora va alimentato giorno dopo giorno con grandissima umiltà. E' merito dei ragazzi per come lavorano. Non abbiamo fatto niente ancora, dobbiamo continuare a crescere, pedalare e alimentare l'anima di questo gruppo".

Un altro passo avanti dal punto di vista tecnico. Cosa l'ha soddisfatta?

"La partita è stata equilibrata nei primi 20 minuti, siamo stati nello sporco cercando di isolare i duelli. Poi mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito, la squadra voleva vincere con qualità e carattere. Però abbiamo preso due gol evitabili, quando eravamo in controllo. Questo mi spiace molto".

Al gol di Belghali alcuni componenti sono andati ad abbracciare Comuzzo, reduce dall'errore. E' questo lo spirito del gruppo?

"Io credo tantissimo nelle connessioni umane, devono continuare a lavorare così: per un obiettivo comune, quello di crescere nel quotidiano. Il calcio lo conosciamo, c'è da rimanere sereni e umili e continuare a spingere".

Ha chiesto alla squadra di sporcarsi e l'ha interpretata al meglio.

"Sono d'accordo. I primi 25 minuti andavamo un po' perimetrale, potevamo passare di più per i centrocampisti e avremmo trovato più traiettorie. Cosa che abbiamo fatto nella ripresa. L'atteggiamento della squadra è stato giusto, non abbiamo caratteristiche tanto fisiche in mezzo al campo. Invece Fitz-Jim alla lunga è uscito fuori, Gineitis e Mandragora ci hanno portato sostanza. Ma sono contento di tutti, della squadra. Piano piano devo coinvolgere più ragazzi possibili, perché arriverà il momento di tutti".

Belghali che segna da sinistra è un'opzione in più?

"L'ho visto tante volte anche in passato, però credo che sul lato destro si trovi più a suo agio. Abbiamo varie opzioni, anche Aboukhlal può giocare a destra ma lo preferisco a sinistra. In questo momento Belghali e Vlasic a destra formano una bella coppia".