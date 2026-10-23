Ivan Juric è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Che momenti ci sono stati in questa partita?

"In parte non c'è stata continuità. Il Toro ha meritato la vittoria. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, quando creavamo pericoli e loro stavano faticando. Ho notato che hanno vinto tanti contrasti. Abbiamo fatto fatica a gestirli. I ragazzi hanno dato tutto, però oggi il Toro è stato meglio di noi".

Che insegnamento arriva da questa partita?

"A tratti ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto bene, dove dominavamo. Come prima del primo gol. Nel secondo tempo c'erano da vincere i contrasti e ripartire ma abbiamo fatto fatica fisicamente. Loro sono stati bravi in questo".

Ci racconta Varela?

"E' un ragazzo che apprende velocemente, ha doti, lavora tanto sui difetti e su cosa può fare meglio. Davanti a lui ci sono ampi margini di miglioramento. Ha un carattere positivo, non si monta la testa. Siamo contenti con lui, speriamo continui così e migliori in certe situazioni".

Nel secondo tempo è mancata la convinzione di avere la meglio?

"Sicuramente ora devo analizzarla. La mia sensazione è che la condizione fosse giusta. A volte l'altro prevale. Loro hanno prevalso nelle situazioni cruciali, nei momenti in cui l'inerzia era nostra. In quei contesti devi vincere i contrasti. Non siamo riusciti per loro bravura o per nostre mancanze fisiche. Abbiamo avuto occasione per pareggiarla ma loro in alcune situazioni sono stati meglio di noi. E' semplice: hanno fatto meglio".