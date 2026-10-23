Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Monza.
Il Torino supera il Monza per 3-2 allo stadio Olimpico Grande Torino, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato e salendo a quota 13 punti. I granata sbloccano il match al 39' con la prima rete in maglia granata di Kian Fitz-Jim, ma in avvio di ripresa subiscono il pari firmato da Gustavo Varela. Il Toro torna avanti al grazie a un eurogol di Rafik Belghali, prima di calare il tris con il primo sigillo stagionale di Nikola Vlašić. Nel pieno recupero, un'autorete di Nathan Patterson riapre i conti per i brianzoli, ma al triplice fischio a esultare è la squadra di Ignazio Abate.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Monza:
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