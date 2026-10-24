"Toro, tremendo! 3 grandi gol, 3 punti": Tuttosport celebra così il successo granata per 3-2 contro il Monza. Fitz-Jim, Belghali e Vlasic firmano una vittoria che vale la terza consecutiva in campionato e conferma il momento positivo della squadra di Abate, capace di superare momentaneamente la Juventus in classifica. Il quotidiano sottolinea la prova dei granata, che dopo il pareggio di Varela reagiscono subito e tornano avanti con Belghali, prima del sigillo di Vlasic. "Era dal 2019 che il Toro non faceva tris in 270 minuti", evidenzia Tuttosport, ricordando la crescita della squadra dopo un avvio complicato. Il Toro è una squadra completamente diversa da un mese e mezzo fa: "diverso negli uomini, nelle idee, nella convinzione, nella consapevolezza dei propri mezzi". Nel finale l’autogol di Patterson riapre la partita, ma Perri e compagni riescono a difendere il risultato. Una vittoria, quella contro il Monza, che alimenta l’entusiasmo della Maratona e rilancia le ambizioni granata.

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