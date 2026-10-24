Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, a seguito della vittoria per 2-0 del suo Como sul Sassuolo e ha parlato anche del prossimo impegno contro il Torino. Ecco alcune sue dichiarazioni.

La maturità di questa squadra, che sta prendendo forma. Ha umiltà, capacità di essere squadra, si diverte, ma ha questa maturità nel capire anche i momenti della gara...

"Totalmente, perché non si può andare sempre a mille. Però se vogliamo essere questo tipo di squadra dobbiamo avere la forza di trovare l'energia e questo si trova solo quando l'allenatore ha fiducia in tutta la squadra, in tutta la rosa e può gestire un po' la rosa, nel senso di cambiare più spesso per dare opportunità e trovare sempre l'energia giusta per provare a giocare il nostro calcio ogni partita. Come hai detto bene, non si può fare sempre al 100%, però ci sono mini-partite e mini-momenti durante la stagione e soprattutto durante le partite in cui adesso stiamo imparando a trovare un certo tipo di spunti per spingere di più o di meno. Però penso che la squadra è in un percorso di crescita, in cui sperimenta delle cose. Abbiamo giocato 66 ore prima di iniziare questa partita. Il Sassuolo ha avuto 8 giorni per preparare questa partita. Noi giochiamo adesso martedì contro il Torino e loro hanno giocato ieri e avranno 24 ore di riposo in più di noi, più noi avremo giocato 3 partite e loro una e questa è la grande differenza di questa stagione. I ragazzi volevano questo e oggi ci dobbiamo abituare".