Il Bologna trova la sua seconda vittoria stagionale a Cagliari. La squadra di Pisacane, dopo il 4-0 subito dal Monza, colleziona la seconda sconfitta consecutiva e resta ferma a 13 punti. Dopo una prima frazione conclusasi a reti bianche, a passare in vantaggio sono i felsinei con il colpo di testa su calcio d'angolo di Casale al 57'. A 10 minuti dal termine arriva poi il raddoppio emiliano. L'arbitro concede un rigore per un fallo di mano di Rodriguez in area e Bernardeschi dal dischetto porta la squadra bolognese sul doppio vantaggio. Il risultato non cambia più. Grazie al successo per 2-0 in trasferta il gruppo di Palladino sale a 8 punti e si allontana un po' dalla zona salvezza.

Non si ferma più il Como, che regola 2-0 il Sassuolo e vola a -2 dalle capoliste Inter e Lazio, agganciando la Roma a 17 punti. Il primo tempo è più bloccato e termina 0-0, ma nella ripresa i lariani vengono fuori e sbloccano la gara al 49' con Douvikas. 11 minuti più tardi è ancora il greco a segnare, firmando la doppietta personale al 60'. Con questa sconfitta il Sassuolo rimane a 8 punti e viene appaiato proprio dal Bologna.