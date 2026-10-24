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La terza vittoria consecutiva scatena i granata sui social

La vittoria del Toro per 3-2 contro il Monza, targata Fitz-Jim, Belghali e Vlasic, accende l’entusiasmo anche sui social. Dopo il successo, i giocatori granata hanno condiviso messaggi, foto e storie per celebrare i tre punti, mostrando tutta la soddisfazione per la terza vittoria consecutiva e la voglia di continuare su questa strada. Ecco le reazioni social dei protagonisti granata dopo la partita.

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