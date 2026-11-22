Perri fa il suo, Mandragora bussa alla porta del Napoli con una traversa e una punizione che impegna il grande ex Vanja Milinkovic-Savic, ma resta la sensazione di non aver sfruttato al meglio gli spazi concessi dalla truppa di Allegri nel momento di maggiore pressione. Il Torino che esce dal Maradona con zero punti, alimentando un tabù che dura dal 2008/2009, è un Torino rammaricato. È evidente che qualcosa a livello tattico non abbia funzionato a dovere, soprattutto nella prima frazione di gioco quando l'enorme sforzo partenopeo ha costretto più volte la truppa di Abate a cercare ripetutamente Adams e Simeone con i lanci lunghi. La stecca di McTominay condanna i granata ad una sconfitta anche meritata, in cui non mancano sia i flop che i top.

I top: Perri sugli scudi, Cacciamani mina vagante

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 21: Lucas Perri of Torino FC makes a save during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on November 21, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

C'è un motivo per cui il risultato è fisso "soltanto" sull'1-0 per i partenopei: si chiama Lucas Perri. Sul portiere brasiliano in questo scorcio di stagione ci sono state delle critiche anche giuste. L'ex Leeds tra i pali mostra degli spunti e dei riflessi tutt'altro che mediocri, ma sulla valutazione complessiva pesa la poca dimestichezza con la palla tra i piedi. Fa sorridere, se si pensa che il portiere è brasiliano, una nazione culla della tecnica nel vero senso del termine. Anche ieri qualche errore di misura con i piedi c'è stato, ma il giocatore è stato letteralmente l'ultimo baluardo della difesa granata. In poche parole il "San Pietro" della situazione. Il Napoli ha scagliato 22 conclusioni complessive verso la porta, di cui 15 dall'interno dell'area e ben 10 nello specchio. Le risposte di Perri sono state 9, a conferma di come gli azzurri abbiano prodotto una considerevole quantità di occasioni. Alcune sono state davvero difficili, come quella su Hojlund nel primo tempo. Se il Torino dà la sensazione di uscire con qualche rimpianto è proprio per merito del portiere.

Chi è l'ultimo a mollare in casa granata è il ragazzo del vivaio, Alessio Cacciamani. Motorino inesauribile sulla fascia sinistra, il canterano non si scompone di fronte al Napoli. Fa sempre quello che ha fatto in questa stagione, sciroppare continuamente la sua zona di competenza sia in fase difensiva che in quella di possesso. L'uno contro uno con Politano si rinnova costantemente per buona parte della gara e non è un caso se il Torino attacca con più costanza proprio su quel binario. Buona anche la percentuale di passaggi, 80% di esito positivo. Si crea anche qualche soluzione personale per pungere ed è costante anche in fase di non possesso: sono 7 le palle recuperate. Il giocatore che in questo momento, assieme a Mandragora, conferma di essere insostituibile nello scacchiere.

Flop: perché insistere con Abouklhal? Bragança sia più concreto

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 21: Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on November 21, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dai top ai flop, dove ancora una volta l'ex Tolosa è presente. Abate lo lancia nella mischia al posto dell'acciaccato Belghali, che fino a quel momento aveva pensato più a contenere che ad offendere. A dire il vero il suo ingresso non è nemmeno così negativo, spesso e volentieri per uscire il Torino si appoggia proprio su di lui e qualche lampo si vede. Il problema semmai è nelle scelte del giocatore, spesso sbagliate. Quando si tratta di lanciare il pallone nell'area avversaria manca di forza e di precisione. E poi quel pallone perso su Noa Lang, non proprio un armadio, che apre al contropiede mortifero chiuso da McTominay. Insomma, un errore che pesa e questo non è che l'ultimo di una lunghissima serie iniziata con quel gol mangiato contro il Milan nella gara d'esordio del Torino nella Serie A 26/27. La domanda sorge spontanea: perché puntare su di lui?

Fumosa, se si può definire così, la prestazione di Bragança. Mezzala con libertà di inventare al fianco di Mandragora, le qualità tecniche del lusitano non si discutono. Al massimo si può discutere l'eccessivo innamoramento del giocatore nei confronti della palla. Spesso e volentieri rallenta la manovra del Torino tenendo più del dovuto la sfera, non dando mai lo spunto tecnico o l'intuizione con un lancio lungo. Naviga con il freno a mano tirato, senza nemmeno una vera e propria collocazione e gli inserimenti sono ridotti veramente all'osso. Passo indietro non da poco per l'ex Sporting Lisbona: Abate si accorge della sua sterilità e nell'intervallo resta nello spogliatoio per Vlasic.