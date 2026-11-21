Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra azzurri e granata
I precedenti di Napoli-Torino
Il primo tempo è finito 0 a 0. La traversa di Mandragora nel finale, le grandi parate di Perri: questo il riassunto dei primi 45'. La ripresa è stata molto più aperta. Il Napoli ha provato a vincerla ma il Torino è stato molto più intraprendente.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Napoli e Torino:
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