Il primo tempo è finito 0 a 0. La traversa di Mandragora nel finale, le grandi parate di Perri: questo il riassunto dei primi 45'. La ripresa è stata molto più aperta. Il Napoli ha provato a vincerla ma il Torino è stato molto più intraprendente.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Napoli e Torino:

#NapoliTorino #abateout fuori dal

Cazzo.



Formazione senza senso.

I migliori in panca.



Casadei a fare il regista poteva madonna. Ma mettilo punta al posto di Simeone piuttosto.



Cacciamani lasciamo stare abbaglio epocale.



Aboukhal una lentezza assurda. — RoggeroSparaRapido (@RoggeroSpara) November 21, 2026

#NapoliTorino abate si deve levare dal cazzo.

Formazione oscena cambi senza senso.#aboukhal più lento di una merda . Due tre ripartenze con #njie andavi in porta.



Altra stagione buttata nel cessò per un allenatore di merda. — RoggeroSparaRapido (@RoggeroSpara) November 21, 2026

Il migliore in campo è stato Scott McTominay.



Per il resto partita noiosa.#napolitorino — francesca 💙📚💻 (@ralphfiennes55) November 21, 2026

Saul Coco è sempre imbarazzante, da sempre. Possibile che non ci sia un sostituto migliore? Un'alternativa qualsiasi. #NapoliTorino — Jena Gas (@jean_gasperi73) November 21, 2026

#NapoliTorino #njie oggi al posto di #cacciamani contro politano e rahmani faceva il circo loco .

Che errore abbiamo fatto.

Tenuto

Un middone assoluto per far via il ninho de tua. — RoggeroSparaRapido (@RoggeroSpara) November 21, 2026

Riuscirà Mister Abate entro la fine del primo tempo a capire che McTom va marcato a uomo e NON a zona da Mandragora e Ginetis????🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 Mah..... #NapoliTorino — Andrea (@GranataAndy) November 21, 2026