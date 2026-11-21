Ignazio Abate è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Resta rabbia, delusione o rammarico per una prestazione positiva ma senza punti?

"Rammarico, le buone prestazioni non bastano. Potevamo fare di più per prendere punti. Sembrava stessimo prendendo in mano la partita: lì dobbiamo avere la forza di andare in vantaggio".

Cosa è mancato?

"Dobbiamo mettere qualità negli ultimi trenta metri, nei cross e nella rifinitura. E' nelle corde di questi ragazzi. Dobbiamo continuare con prestazioni del genere".

Sul gol sembravate disorientati dietro. L'uscita di Ismajli ha tolto qualcosa?

"E' un giocatore importante. Ma noi abbiamo preso gol su contropiede, perdendo palla troppo facilmente. Dovevamo stare più attenti. E' un rammarico perché conosciamo le qualità del Napoli".

Sembrava la versione più difensiva del centrocampo nel primo tempo. Con Vlasic meglio, invece...

"Noi anche nel primo tempo volevamo andarli a prendere a uomo. Ho messo Gineitis perché è un giocatore fisico. Ma Braganca è un giocatore di assoluta qualità, così come Mandragora. Ho aggiunto fisicità. Poi ho aggiunto Vlasic, che è più offensivo di Braganca. Volevamo continuare a mordere, nei primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene".

Cacciamani ha fatto un'ottima partita. Dove deve crescere?

"Sta crescendo molto, è umile e lavora a testa bassa. Può aumentare qualcosa negli ultimi 30 metri. Qualche numero in più tra gol e assist arriverà a raggiungerlo".

Ecco le sue dichiarazioni a DAZN.

E' soddisfatto della prestazione? Forse l'infortunio di Ismajli dietro ha pesato. Che valutazioni si dà di questa partita nel complesso?

"Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, ma c'è grosso rammarico che usciamo a mani vuote, perché soprattutto i primi 20-25 minuti del secondo tempo sembrava che stessimo prendendo in mano la partita e lì dobbiamo avere la forza di andare in vantaggio. Però la squadra ha dato tutto, contro una squadra forte, in uno stadio importante. La strada è quella giusta, però ci manca ancora qualcosa per fare anche queste vittorie"

Nei primi 15 minuti della ripresa avete avuto 2-3 situazioni di contropiede, che potevate fare male. E' lì il rammarico più grande?

"Assolutamente, sono d'accordo Jack (Giaccherini, ndr). Siamo venuti qui a giocarcela, soprattutto perché siamo all'inizio di un percorso. Stiamo creando una mentalità, un'identità ed era giusto così. Primo tempo abbiamo sofferto il giusto, non creando tantissimo, anche se abbiamo avuto una palla gol importante su un tiro da fuori. Poi secondo tempo i primi 20 minuti abbiamo avuto 2-3 situazioni dove dobbiamo aumentare il livello di cattiveria e di qualità nelle decisioni finali, perché arriviamo lì negli ultimi 30 metri e deve succedere qualcosina in più"

A cosa attribuisce questi 20 minuti che il Torino spesso fa bene, poi però manca sempre qualcosa. E' un motivo psicologico, tattico, tecnico? Qual è la risposta che lei si è detto, anche per risolverlo?

"E' una questione mentale, dove se vogliamo fare uno step in avanti c'è da ragionare da grande squadra. Non è semplice perché poi star dentro la partita per 90 minuti, aver letture della partita, avere quella maturità è un percorso, però indubbiamente lavoriamo per quello".

Un gran serata per Perri, stasera. Quanta sicurezza dà e quali margini ha questo ragazzo?

"E' un ragazzo che sta crescendo, era arrivato infortunato, l'abbiamo aspettato tanto. Ha avuto un periodo nel primo mese anche di adattamento non semplice, ma è un ragazzo perbene, che ha sempre lavorato anche lui a testa bassa, con umiltà e adesso sta raccogliendo i frutti".