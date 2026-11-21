McTominay affonda il Toro. All'ennesimo tentativo lo scozzese buca Perri e i granata subiscono la terza sconfitta in quattro gare. Troppo poco in fase offensiva per i ragazzi di Abate, che si fanno vedere dalle parti di Milinkovic-Savic solo con le conclusioni di Mandragora e l'occasione di Aboukhlal.

Le scelte, Abate scioglie i dubbi: Gineitis a centrocampo, Vlasic in panchina

Alla vigilia della sfida contro il Napoli erano diversi i dubbi da sciogliere per Ignazio Abate. Il tecnico granata riparte dalle certezze e conferma il 3-5-2. Davanti a Perri, reduce dall’esordio con la Nazionale brasiliana, spazio al terzetto ormai consolidato composto da Coco, Ismajli e Comuzzo. Le novità riguardano soprattutto il centrocampo. La sosta per le Nazionali, infatti, non ha portato soltanto buone notizie: Vlasic ha accusato un affaticamento muscolare con la Croazia e parte dalla panchina. Abate sceglie così una mediana più fisica, con Mandragora affiancato da Gineitis e Bragança, chiamato a garantire qualità alla manovra. Sulle corsie esterne confermati Cacciamani e Belghali, che ha recuperato dall’infortunio al ginocchio. In attacco torna dal primo minuto la coppia formata da Simeone e Adams. I due non partivano insieme dall’inizio dalla gara precedente al Lecce, quando lo scozzese aveva lasciato spazio a Kulenovic.

Il primo tempo: Perri tiene a galla il Toro. Mandragora bacia la traversa

Con i segni rossi sul volto, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Puntualissimo il fischio d'inizio di Di Bello, subentrato all'inizialmente designato Rapuano: si parte alle 20:45, con il Torino a muovere il primo pallone. La prima occasione, però, è tutta di marca azzurra. Al 5' McTominay si inserisce tra le maglie della difesa granata e, con il mancino, cerca la conclusione a incrociare: pallone che termina di poco alla sinistra di Perri. L'impostazione tattica del Napoli è subito evidente: pressing a tutto campo per impedire al Torino di costruire dal basso e costringerlo a ricorrere al lancio lungo. Sulle seconde palle, tuttavia, Mandragora e compagni faticano a imporsi, favorendo così la manovra degli ospiti.

Al 9' arriva un'altra opportunità per il Napoli, ancora con uno scatenato McTominay, che punta la difesa e allarga per Politano. L'esterno si coordina con il mancino, ma trova la pronta risposta di Perri. Sulla ribattuta è ancora lo scozzese ad arrivare per primo, ma la sua conclusione, con il portiere granata ormai a terra, termina sul fondo. La prima tegola della serata arriva al 12' in casa Napoli: Allegri è costretto a un cambio forzato. Vergara lascia il campo in lacrime per un problema fisico, al suo posto entra De Bruyne. Il Napoli continua a spingere e al 15' costruisce la terza occasione della sua partita. Protagonista, ancora una volta, McTominay, che si porta sul centrosinistra e prova a piazzare il pallone nell'angolino. Perri, però, si supera con un grande intervento e tiene a galla un Torino apparso in difficoltà.

Gli uomini tra le linee rappresentano un problema costante per la retroguardia granata. Al 26' De Bruyne trova Hojlund con un assist ravvicinato, ma il destro dell'attaccante viene ancora una volta neutralizzato da Perri. Passa appena un minuto e arriva finalmente il primo squillo del Torino: Gineitis ci prova dalla distanza, intorno ai 25 metri, ma Milinkovic-Savic è attento e blocca senza particolari difficoltà. Quando riescono a gestire il possesso, gli uomini di Abate mostrano però poca velocità e faticano a coinvolgere gli esterni nella manovra. Davanti, Adams e Simeone sono spesso costretti a ricevere spalle alla porta, senza riuscire a dare profondità e a rendersi pericolosi. A dieci minuti dell'intervallo il Napoli spaventa per tre volte il Toro, che si salva miracolosamente su Anguissa, Hojlund e infine De Bruyne. Al 40' tocca ad Abate ricorrere ad un cambio. Esce Belghali, nuovamente frenato dal problema al ginocchio, entra Aboukhlal. Il primo tempo termina con un Toro che va ad un passo dal gol alla prima chance. Al 45' dal nulla Mandragora fa partire la botta dai 30 metri, ma la sfera si stampa sulla traversa, facendo tremare il Maradona. All'intervallo si va a riposo sullo 0-0, con il Toro tenuto in piedi da un miracoloso Perri.

Il secondo tempo: McTominay affonda il Toro

La ripresa si apre con una novità nell'undici granata: Abate inserisce Vlasic al posto di un Bragança apparso sottotono nei primi 45 minuti. In avvio sembra un altro Torino, più aggressivo e con il baricentro decisamente più alto. Il Napoli concede spazio e i granata provano ad approfittarne. Al 52' arriva la prima vera occasione della ripresa: Aboukhlal si incunea in area di rigore, ma il suo destro termina a pochi centimetri dal palo di Milinkovic-Savic. Poco dopo è Vlasic a provarci, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Un errore che fa partire i primi fischi del Maradona, segnale di un Napoli meno brillante rispetto alla prima frazione. Ci pensa il solito McTominay a provare a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza, ma Perri è ancora attento e respinge. La partita si accende e diventa sempre più spezzettata, come testimoniano anche le ammonizioni di Comuzzo e Gilmour. Al 58' è Mandragora a provarci su punizione, con una traiettoria insidiosa che costringe il numero 32 azzurro a mantenere alta la concentrazione.

Dopo qualche minuto di stallo, Lang e Politano rispolverano i guantoni di Perri. Abate intuisce il momento delicato e interviene sulla mediana, inserendo Casadei al posto di Gineitis. Il tecnico granata è poi costretto a un altro cambio per le condizioni fisiche di Ismajli, apparso affaticato: al suo posto entra Comert. Cambia anche il reparto offensivo, con Zapata che rileva Simeone. La beffa per il Torino, però, arriva al 73'. Aboukhlal perde ingenuamente il pallone, che viene recuperato da Lang: l'olandese serve McTominay al limite dell'area e lo scozzese, dopo averci provato più volte nel corso della serata, trova finalmente il varco giusto. Conclusione precisa nell'angolino, Perri battuto e Napoli in vantaggio. Il Toro prova a reagire con le ultime forze, senza trovare però grandi occasioni. I 4 minuti di recupero assegnati volano via, spegnendo gli ultimi assalti del Toro e il possibile raddoppio azzurro di Lang: i granata escono sconfitti per 1-0 dal Maradona. E' la terza sconfitta in quattro gare.