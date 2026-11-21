Anche Ismajli lascia il campo per infortunio, è il secondo dopo l'uscita forzata di Belghali nel primo temp
Fabregas: "Kean si è infortunato in allenamento. Starà fuori mesi" (VIDEO)
Continua la sfortuna in casa Torino. Al 71' l'ex Empoli, dopo una grande difesa gagliarda sul sempre complicato Hojlund, si è seduto a terra, toccandosi la parte superiore della coscia. Immediata la scelta di Abate, al suo posto dentro Cömert. Condizioni da valutare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Napoli-Torino 1-0: granata sconfitti con merito, un punto in 4 partite
Toro
Napoli-Torino 1-0, le reazioni social: "#abateout, formazione senza senso"
Partite
FINALE! Napoli-Torino 1-0: decide McTominay. Errore da matita rossa di Aboukhlal
Campionato
Serie A, la classifica: Toro fermo a 14 punti, il Napoli sale a 18. La Roma...
Partite
Napoli-Torino 1-0, il tabellino della partita: 1 gol e tre ammoniti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti