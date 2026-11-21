Nel primo tempo del Maradona il Toro fatica a trovare le misure sugli uomini offensivi del Napoli. La squadra di Allegri va più volte vicina al gol, negato soprattutto da un Perri in forma smagliante. Sul finire dei primi 45 minuti il Toro può andare in vantaggio, ma la traversa dice no a Mandragora.

Le scelte, Abate scioglie i dubbi: Gineitis a centrocampo, Vlasic in panchina

Alla vigilia della sfida contro il Napoli erano diversi i dubbi da sciogliere per Ignazio Abate. Il tecnico granata riparte dalle certezze e conferma il 3-5-2. Davanti a Perri, reduce dall’esordio con la Nazionale brasiliana, spazio al terzetto ormai consolidato composto da Coco, Ismajli e Comuzzo. Le novità riguardano soprattutto il centrocampo. La sosta per le Nazionali, infatti, non ha portato soltanto buone notizie: Vlasic ha accusato un affaticamento muscolare con la Croazia e parte dalla panchina. Abate sceglie così una mediana più fisica, con Mandragora affiancato da Gineitis e Bragança, chiamato a garantire qualità alla manovra. Sulle corsie esterne confermati Cacciamani e Belghali, che ha recuperato dall’infortunio al ginocchio. In attacco torna dal primo minuto la coppia formata da Simeone e Adams. I due non partivano insieme dall’inizio dalla gara precedente al Lecce, quando lo scozzese aveva lasciato spazio a Kulenovic.

Il primo tempo: Perri tiene a galla il Toro. Mandragora bacia la traversa

Con i segni rossi sul volto, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Puntualissimo il fischio d'inizio di Di Bello, subentrato all'inizialmente designato Rapuano: si parte alle 20:45, con il Torino a muovere il primo pallone. La prima occasione, però, è tutta di marca azzurra. Al 5' McTominay si inserisce tra le maglie della difesa granata e, con il mancino, cerca la conclusione a incrociare: pallone che termina di poco alla sinistra di Perri. L'impostazione tattica del Napoli è subito evidente: pressing a tutto campo per impedire al Torino di costruire dal basso e costringerlo a ricorrere al lancio lungo. Sulle seconde palle, tuttavia, Mandragora e compagni faticano a imporsi, favorendo così la manovra degli ospiti.

Al 9' arriva un'altra opportunità per il Napoli, ancora con uno scatenato McTominay, che punta la difesa e allarga per Politano. L'esterno si coordina con il mancino, ma trova la pronta risposta di Perri. Sulla ribattuta è ancora lo scozzese ad arrivare per primo, ma la sua conclusione, con il portiere granata ormai a terra, termina sul fondo. La prima tegola della serata arriva al 12' in casa Napoli: Allegri è costretto a un cambio forzato. Vergara lascia il campo in lacrime per un problema fisico, al suo posto entra De Bruyne. Il Napoli continua a spingere e al 15' costruisce la terza occasione della sua partita. Protagonista, ancora una volta, McTominay, che si porta sul centrosinistra e prova a piazzare il pallone nell'angolino. Perri, però, si supera con un grande intervento e tiene a galla un Torino apparso in difficoltà.

Gli uomini tra le linee rappresentano un problema costante per la retroguardia granata. Al 26' De Bruyne trova Hojlund con un assist ravvicinato, ma il destro dell'attaccante viene ancora una volta neutralizzato da Perri. Passa appena un minuto e arriva finalmente il primo squillo del Torino: Gineitis ci prova dalla distanza, intorno ai 25 metri, ma Milinkovic-Savic è attento e blocca senza particolari difficoltà. Quando riescono a gestire il possesso, gli uomini di Abate mostrano però poca velocità e faticano a coinvolgere gli esterni nella manovra. Davanti, Adams e Simeone sono spesso costretti a ricevere spalle alla porta, senza riuscire a dare profondità e a rendersi pericolosi. A dieci minuti dell'intervallo il Napoli spaventa per tre volte il Toro, che si salva miracolosamente su Anguissa, Hojlund e infine De Bruyne. Al 40' tocca ad Abate ricorrere ad un cambio. Esce Belghali, nuovamente frenato dal problema al ginocchio, entra Aboukhlal. Il primo tempo termina con un Toro che va ad un passo dal gol alla prima chance. Al 45' dal nulla Mandragora fa partire la botta dai 30 metri, ma la sfera si stampa sulla traversa, facendo tremare il Maradona. All'intervallo si va a riposo sullo 0-0, con il Toro tenuto in piedi da un miracoloso Perri.