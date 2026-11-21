Massimiliano Allegri è stato intervistato durante il prepartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Valgono tutte 3 punti, ma ci sono partite che valgono di più?

"Vale perché siamo indietro, le ultime due abbiamo pareggiato, dobbiamo ricominciare a vincere contro un Torino che sta facendo molto bene, Abate al primo anno ha già imparato molto e sono contento per lui, sarà partita complicata e difficile, ci vorrà pazienza e precisione nei passaggi, recuperano Favasuli e Spinazzola, uno gioca e uno sarà a disposizione"

Vergara in trequarti?

"Antonio è molto bravo negli spazi e con gli inserimenti, noi dobbiamo migliorare perché non diamo l'impressione di essere una squadra solida, dobbiamo essere più bravi a difendere"

Gestione De Bruyne?

"Ha giocato tante partite, anche in nazionale, i cambi saranno determinanti, Kevin è migliorato fisicamente dopo una lunga inattività, idem per Lang, abbiamo ottimi cambi, dobbiamo essere più pratici quando non abbiamo possesso palla"