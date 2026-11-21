Gvidas Gineitis è stato intervistato durante il prepartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Cosa dobbiamo aspettare dopo la pausa? Che aria c'è nello spogliatoio?

"C'è un'aria positiva vogliamo fare meglio che nelle ultime tre partite prima della sosta. Andremo in campo a dare il massimo"

Come si affrontano due come McTominay e Anguissa?

"Lo sappiamo che sono giocatori forti, ma anche la nostra squadra non è facile da affrontare. Abbiamo giocatori che corrono, che sanno fare bene con la palla e oggi lo dimostreremo".

Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Che occasione è per te stasera?

"Questa è una chance importante per me per trovare continuità e motivazione a lavorare di più, ho fatto male all'inizio, poi ho fatto panchina, e ora contro il Napoli devo dare il massimo"

Che partita vi aspetta?

"Sappiamo che è uno stadio difficile, squadra difficile, daremo il massimo e poi vediamo dopo 95 minuti"