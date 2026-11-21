Ignazio Abate è stato intervistato durante il prepartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Si parlava di cambiamenti di ruolo decisivi nella tua carriera, ti ha cambiato come calciatore, ha detto che hai imparato in fretta, il tuo calcio è diverso dal suo, cosa hai preso da Allegri?

"Mi fa piacere ritrovare una persona di questo spessore, di questo livello, con cui ho un rapporto speciale, è un maestro che mi ha fatto crescere ed è un piacere incontrarlo"

Il Torino è stata la squadra che ha fornito più giocatori alle nazionali, come hanno lavorato i tuoi ragazzi in questa sosta?

"Non c'è una svolta, siamo in un percorso, abbiamo cambiato tanto, stiamo cercando mentalità e identità, la sosta non ha aiutato con le assenze, ma la nazionale galvanizza i giocatori, abbiamo preparato in fretta la partita, mi aspetto molta personalità"

Vlasic non molto in forma dopo la sosta, e parte dalla panchina, ma torna Mandragora. Torna Adams davanti, stai cercando un assetto più offensivo?

"Cerchiamo di essere noi stessi e mettere in difficoltà gli avversari, e stasera sono di alto livello, ma dobbiamo metterci personalità per fare risultato"

Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Com è tornare qua da avversario in questo stadio, che rievoca dolci ricordi?

"E' stata la mia prima esperienza tra i professionisti e arrivo da una famiglia con dei nonni napoletani, quindi mi hanno sempre trasmesso un po' della loro passione ed è sempre bello"

Come pensi di combattere la loro fisicità in mezzo al campo? Anche perché hai scelto ancora giocatori di qualità, Mandragora, Braganca, quindi opti soprattutto su quello?

"Dobbiamo cercare di non snaturarci, Siamo in un percorso, stiamo creando una mentalità e indubbiamente sappiamo che incontriamo una squadra fisica. La scelta di Gineitis va anche in questa direzione ed è una sfida affascinante, in uno stadio bello, quindi mi aspetto grande personalità da parte dei miei"

Come si trova la personalità e il coraggio che lei ha raccontato in conferenza stampa per tutti i 90 mi9nuti? Questa continuità un po' manca, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora... c'è una fragilità nel finale...

"E' un percorso, è una questione di maturità della squadra, che crede in un determinato calcio e poi esiste la lettura dei momenti della partita e in questo dobbiamo migliorare assolutamente tanto"

Ha incrociato Massimiliano Allegri? Vi siete detti qualcosa?

"Il mister è sempre un piacere ritrovarlo. Ho vissuto anni molto belli con lui e ritrovarlo a questi livelli ha un sapore particolare"