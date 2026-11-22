Una resa quasi incondizionata negli ultimi trenta metri che vanifica una serata eroica tra i pali: il 1-0 maturato ieri sera allo stadio Maradona condanna un Torino troppo timido e incapace di capitalizzare le crepe della difesa azzurra. Non basta infatti la prova monumentale di Lucas Perri, autore di 9 interventi decisivi, a giustificare l'atteggiamento rinunciatario della squadra di Abate, che chiude i novanta minuti con appena due tiri nello specchio e il rimpianto per una grande occasione sprecata oltre al legno colpito da Mandragora nel primo tempo.

L’illusione di reggere l’urto: al Maradona il Torino non capitalizza e viene punito dai numeri

Pur a fronte di un possesso palla non schiacciante (53% Napoli contro 47% Torino), la squadra di Allegri ha impresso un ritmo nettamente superiore nella metà campo avversaria: sono stati 66 gli ingressi nel terzo offensivo contro i 43 dei piemontesi, con un volume doppio di tocchi all'interno dell'area di rigore (28 a 14) e un predominio netto nei passaggi totali (477 a 431) e precisi (395 a 356). Ancora più marcato è il divario sul piano della pericolosità. Il Napoli ha scagliato 22 conclusioni complessive verso la porta — di cui 15 dall'interno dell'area e ben 10 nello specchio — producendo un dato di Expected Goals (xG) pari a 1.74 e un xGOT (Expected Goals on Target) di 1.46.

Napoli-Torino, solo due tiri in porta e una traversa per gli uomini di Abate

I numeri della fase offensiva partenopea avrebbero potuto assumere contorni ben più ampi se non fosse stato per le 9 parate effettuate da Lucas Perri, vero baluardo del Torino insieme ad una retroguardia capace di produrre 35 chiusure difensive e 14 intercetti. Di contro, i granata hanno costruito appena 12 tiri totali (solo 2 in porta), fermandosi a un valore di 0.53 xG e 0.13 xGOT, pur recriminando per una traversa colpita da Mandragora e una grande occasione fallita. Sul piano agonistico, il Napoli ha prevalso nel computo generale dei duelli (56% contro 44%), dominando soprattutto nel gioco aereo con il 68% dei contrasti vinti (23 su 34), mentre il Torino ha tenuto meglio nei contrasti a terra (52%). Un successo pesante per i partenopei, premiati dalla costante pressione offensiva e dalla superiorità nei numeri chiave del match.