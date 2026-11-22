Non basta la prestazione da squadra, come dichiarato da Perri. Al Maradona è il Napoli ad avere meritatamente ragione sul Torino di Abate. I granata soffrono soprattutto a centrocampo, ma hanno anche delle situazioni a favore per trovare la rete del vantaggio. Ma alla fine è McTominay a indirizzare la sfida verso gli azzurri. La redazione di Toro News vi chiedere di votare i migliori granata nella sfida conto la squadra di Massimiliano Allegri.

Votate i migliori di Napoli-Torino Perri 0% 0 voti Comuzzo 0% 0 voti Ismajli 0% 0 voti Coco 0% 0 voti Cacciamani 0% 0 voti Gineitis 0% 0 voti Mandragora 0% 0 voti Bragança 0% 0 voti Belghali 0% 0 voti Simeone 0% 0 voti Adams 0% 0 voti Abouklhal 0% 0 voti Vlasic 0% 0 voti Casadei 0% 0 voti Cömert 0% 0 voti Zapata 0% 0 voti Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 17

Fitz-Jim: 12

Adams: 14

Bragaça, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora: 6

Njie, Simeone, Coco: 5

Ismajli: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Comuzzo, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).