Le pagelle dei giocatori granata e azzurri al termine della sfida tra Napoli e Torino
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PAGELLE
Momenti difficili per entrambe le squadre, alla fine la spuntano i padroni di casa: al Maradona il Napoli vince di misura contro il Torino con il gol di McTominay e conquista tre punti importanti. Tra i granata, oltre a Perri, alcuni tra i singoli hanno portato a termine una prestazione valida. Altri...
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