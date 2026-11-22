Eravamo a inizio agosto. Un elegante Urbano Cairo davanti ai microfoni annunciava che voleva fare la sua miglior stagione da presidente del Torino, soprattutto se fosse stata l’ultima. Siamo a fine novembre e la domanda sorge spontanea: la miglior stagione auspicata da Cairo dov’è? Il Torino è reduce da un punto in quattro partite in campionato, ha 14 punti dopo 12 partite, ha già perso sei gare in campionato (sette in stagione), è stato fatto fuori miseramente dalla Coppa Italia dal Monza. Inoltre, nelle prossime tre giornate affronterà la Lazio in casa e in rapida successione in trasferta Genoa e Inter. Le prospettive da qui a Natale non sono delle più rosee, diciamo che non sono da “miglior stagione”. Sono prospettive da standard aziendale, quello a cui Cairo ha abituato i tifosi granata nei suoi due decenni di permanenza da presidente granata. Dal punto di vista sportivo è dal 1° settembre, notte di Torino-Monza, che la stagione del Torino è destinata all’assoluto anonimato. Senza il brividino della partita da dentro o fuori, con la rosa a disposizione di Ignazio Abate, era chiaro che i granata si sarebbero stabilizzati, come da tradizione, nell’anonimato più assoluto. La direzione intrapresa è quella. Tutto questo, comunque, non vuole sminuire il lavoro impostato in estate da Gianluca Petrachi, svolto davvero tra mille difficoltà, e non vuole affossare il lavoro effettuato fin qui da un allenatore esordiente in Serie A come Ignazio Abate. Ognuno sta facendo il suo ma tirate le somme la cifra del Torino 2026/2027 è quella del Torino dell’era Cairo.

Cosa potrà generare il Torino 2026/2027? Magari qualche ottima plusvalenza, questo sì. Alessio Cacciamani contro il Napoli ha confermato di essere in rampa di lancio. Deve ancora migliorare nell’ultima giocata ma i suoi primi mesi in Serie A stanno evidenziando quanto possa incidere nel calcio italiano. Si trasformerà nell’oggetto del desiderio di tante società (lo è già stato e lo è già). Verrà probabilmente preservato a Torino fino a giugno al fine di alzare sempre più il valore del cartellino, poi verrà ceduto per la gioia delle finanze granata. Può essere questa la massima ambizione di una società che è stabilmente in Serie A dal 2012? Crediamo di no. Eppure appare chiaro che non ci sono altre vie perché l’ambizione sul campo è quasi morta e sepolta a fine novembre.

Con questo non si vuole sminuire e smontare la prestazione più coraggiosa che bella del “Maradona”. Il Torino è uscito sconfitto con merito contro il Napoli, questo va detto, però non ha sfigurato. Nella ripresa è uscito bene e ha cercato di mettere in difficoltà una squadra in piena convalescenza. Che ne dica Abate, la cui analisi del match non ha per niente convinto, la prima mezz’ora del Torino non è stata sufficiente, così come non sono state saggi alcuni accorgimenti tattici dello stesso tecnico (su McTominay non è mai stata trovata una vera e propria quadra). Nella riflessione del “Maradona” non possono essere tralasciati gli infortuni di Belghali prima e di Ismajli dopo; entrambi possono rappresentare un alibi perché Aboukhlal è un "regalo" da 8 milioni lasciato in eredita da Davide Vagnati e attualmente in Serie A non è collocabile e l’uscita del centrale albanese ha un po’ spaesato la retroguardia. Dunque, il computo totale della sfida del “Maradona” non si può considerare negativo (i granata hanno avuto le loro chance sia per il vantaggio sia per il pareggio). Però, è difficile parlare di rammarichi quando il proprio portiere è stato per distacco il migliore del match. Sì, ribadiamolo: senza un Perri in formato super il Torino sarebbe andato negli spogliatoi con le ossa rotte e anche nella ripresa il brasiliano ha evitato almeno tre gol.

Tornando alla domanda iniziale, ci chiediamo sinceramente dove sia finita la “miglior stagione” annunciata da Cairo a inizio agosto. In realtà, sembra un bellissimo copia e incolla. Sembra che il Torino sappia sempre e soltanto cascare lì, nel grigiore più assoluto. Potrà generare plusvalenze ma non genera un minimo di interesse perché anche se azzecca alcune scelte (come detto, restiamo dell’idea che la scommessa Abate resta interessante e il rilancio di Petrachi resta apprezzabile) non potrà mai acquisire colore. Non che ci fossero dubbi a inizio agosto, ma a fine novembre abbiamo la conferma: l’annuncio roboante di Cairo sulla sua miglior stagione si tramuterà in un altro boomerang comunicativo. L’ultimo? Difficile a dirsi visto che Cairo ha rispolverato il disco delle offerte che mancano... Pace e amen.