Lucas Perri è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni. "Penso che stasera abbiamo fatto una prestazione di squadra, abbiamo lottato ma sfortunatamente torniamo a casa senza punti". Il portiere brasiliano, il migliore in campo per distacco tra i granata, ha aggiunto: "Sono molto felice perché in questa sosta ho fatto l’esordio con la nazionale brasiliana. Un sogno che avevo da bambino e credo che, continuando a lavorare in questo modo, posso raggiungere ottimi risultati. Alla fine i momenti possono essere sia negativi sia positivi, l’importante sta nel trovare il giusto equilibrio".

Perri è poi tornato nella sua analisi al match contro il Napoli. "Sono molto contento della prestazione di stasera. Purtroppo non sono arrivati punti, sono arrivate delle buone parate e continueremo su questa strada" ha dichiarato. E sulla parata più difficile ha concluso: "Quella su Hojlund nel primo tempo con la mano destra, era un tiro molto veloce e per me è stato molto difficile tecnicamente prenderla".