Puniscono i dettagli, punisce Scott McTominay. Continua la maledizione in casa Torino, il "Maradona" è un tabù da quasi vent'anni. I granata lottano, mostrano i denti e hanno qualche occasione per portarsi in vantaggio. Ma la differenza è nella stecca dello scozzese e alla fine l'ex United firma i tre punti per gli azzurri. Il Torino ha meritato la sconfitta per quanto mostrato, sebbene non sia mancato il coraggio e non siano mancati alcuni segnali positivi, a conferma di una squadra con una identità ben precisa.

Napoli-Torino, le impressioni a caldo

C'era da aspettarselo un inizio decisamente vulcanico del Napoli davanti ai propri tifosi, anche sull'onda delle sensazioni positive maturate dopo il pareggio contro la Lazio nell'ultimo turno pre sosta. I partenopei sono subito aggressivi, alzano la linea difensiva e di fatto vanno a prendere il Torino direttamente nella sua metà campo. I granata soffrono particolarmente questo avvio della squadra di Allegri, ma sono soprattutto i centrocampisti a fare male con gli inserimenti. Vergara aveva dato già un'idea delle richieste del suo tecnico, anche dopo il cambio con De Bruyne il sistema non è cambiato. Anzi, la successiva modifica di posizione con McTominay, con l'ex United trequartista e il belga mezzala, ha ulteriormente amplificato questo dettaglio. Non è un caso se le tre grandi occasioni del Napoli siano proprio con gli inserimenti delle sue mezzali.

Il Torino di Abate ha patito perché la manovra del Napoli era anche molto fluida e qualitativamente importante. Hojlund e McTominay hanno fisicamente retto bene la difesa, fornendo sponde per i centrocampisti. La pressione ha costretto la squadra ad abbassare anche il proprio baricentro aprendo di fatto alle scorribande. Questo ha influito sulla qualità della manovra granata: spesso Perri è stato costretto a cercare direttamente il tandem Simeone-Adams con il lancio lungo. Dalla mezz'ora del primo tempo i granata sono riusciti a trovare con più frequenza e con più pulizia il fraseggio già dalla propria area di rigore.

Mandragora, un'assenza che si è sentita

Non è una novità l'importanza di Mandragora nella scacchiera di Abate. L'ex Fiorentina davanti alla difesa porta sempre tanta presenza in fase di impostazione e recupero palla. Ma oltre ai valori puramente tattici ci sono quelli anche tecnici, che in questo caso riguardano il suo splendido tiro dalla distanza. Le occasioni migliori del Torino nel primo e nel secondo tempo sono partite dai suoi siluri. Il primo nella fase finale del primo tempo: semplicità di calcio impressionante, lascia partire bene la gamba e solo la traversa nega quello che sarebbe stato un vero e proprio gioiello, il secondo dopo la rete a Firenze nella terza giornata di campionato.

Nel secondo tempo non disdegna qualche numero di con la palla tra i piedi, come all'85' quando manda fuori giri Anguissa. Ma è ancora un suo tiro a far tremare il Maradona. Al 54' i granata godono di una punizione da posizione molto invitante: se ne incarica proprio il centrocampista, che fa girare il sinistro. Vanja è costretto ad un intervento non semplicissimo sull'occasione. E poi sempre la solita presenza di sostanza. Ma il suo splendido tiro resta una variabile importante.