Una serata senza particolari alti e bassi per Marco Di Bello al Maradona di Napoli, chiamato in extremis a dirigere la sfida della 12ª giornata di Serie A dopo il forfait dell'ultimo minuto di Rapuano (sostituito a sua volta da Crezzini nel ruolo di quarto uomo). Alla sua quinta direzione stagionale, il fischietto di Brindisi ha gestito senza particolari indugi ed errori una gara abbastanza pulita — 21 falli fischiati complessivamente — lasciando correre dove possibile e mantenendo sempre il controllo del match.

L'episodio chiave del match: il tocco di Coco in area granata è pulito

L'unica vera protesta della serata arriva nel primo tempo su un cross in area del Torino: De Bruyne colpisce di testa e la sfera impatta su Saul Coco, scatenando le immediate richieste di calcio di rigore da parte del centrocampista belga e dei compagni. La visuale di Di Bello è però libera e la valutazione corretta: il difensore granata tiene entrambe le braccia ben aderenti dietro la schiena e respinge il pallone in pieno petto. Giusto lasciare proseguire l'azione senza richiamare l'intervento del VAR.

Il gol di McTominay e la gestione disciplinare dei 90'

Pienamente regolare la rete che decide l'incontro a Napoli: l'azione che porta al gol di McTominay è linearesin dall'inizio dell'azione offensiva, senza contatti irregolari né posizioni di fuorigioco: l'intervento ai danni di Aboukhlal ad inizio stagione non è punibile, il tunisino si lascia cadere troppo facilmente dopo un normale scontro di gioco. La breve attesa prima della ripresa del gioco non è legata a verifiche al monitor. Coerente col metro del direttore di gara anche la distribuzione dei cartellini gialli: un'ammonizione per i granata (Comuzzo per un fallo tattico ai danni di McTominay), due per il Napoli (Glmour e Anguissa).