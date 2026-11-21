Archiviata la sosta per le nazionali, il Torino e Ignazio Abate vogliono ritrovare la vittoria, dopo un punto nelle ultime tre gare e sono attesi dall'insidiosa trasferta al "Maradona" di Napoli. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra partenopea, la dodicesima di campionato per i granata. Il gruppo di Allegri viene dal pareggio per 1-1 contro la Lazio e va alla ricerca di un successo per riprendere la marcia in classifica e rimettersi in corsa per l'Europa. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

20:10 - Dal profilo X ufficiale del Torino, un video della ricognizione dei giocatori del Toro sul campo dello stadio Maradona.

- Dal profilo X ufficiale del Torino, un video dei calciatori granata arrivati allo stadio Maradona.- Toro in campo per il riscaldamento

19:45 - Ecco le formazioni ufficiali della sfida

19:35 - I convocati del Torino per la sfida dello stadio Maradona