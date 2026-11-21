Questa sera alle 20.45 il Toro andrà a Napoli squadra allenata da Massimiliano Allegri, la bestia nera per antonomasia. Anche complici i suoi tanti anni alla Juve e al Milan, ma fatto sta che i granata contro l'attuale tecnico del Napoli sembrano non vincere mai. Come vedremo più dettagliatamente dopo, dalla prima volta che l'Allegri allenatore ha incontrato il Toro, il 19 ottobre 2008, i granata hanno trionfato una sola volta, in quel derby del 2015.

Il bilancio è impressionante, una vittoria in 25 partite

25 partite, questo recita lo score granata contro Allegri. Facendo un breve calcolo con 9 punti in 25 partite troviamo la media di. Oltre al derby vinto solo qualche pareggio in mezzo a una marea di sconfitte. E se è vero che il tecnico livornese ha sempre, tranne la prima parentesi a Cagliari, allenato squadre molto più forti del Toro è anche vero che con nesun altro allenatore di squadre big i granata hanno una media punti così bassa. Il totale di tutti gli incontri è altrettanto spaventoso. In 25 partite le squadre di Allegri hanno segnato 49 gol al Toro, poco meno di 2 a partita, e subiti 19, per un totale di

Insomma tra l'allenatore del Napoli e i granata non c'è mai stata storia, con il primo che è sempre riuscito a capire come disinnescare il Toro in tutte le sue esperienze, dal Cagliari al Milan e, ovviamente, alla Juve. Negli anni il Torino è cambiato tanto ha cambiato allenatori ma nessuno è riuscito ha invertire questo trend. Oggi per la prima volta Allegri affronta i granata da allenatore del Napoli ancora una volta da grande favorito.