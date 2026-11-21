Fabregas: "Kean si è infortunato in allenamento. Starà fuori mesi" (VIDEO)

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NAPOLI-TORINO, TRA FLOP E AFFARI

Questa sera, sabato 21 novembre, alle 20.45 andrà in scena Napoli-Torino. Questo è stato un'asse piuttosto vivo negli ultimi anni sia in entrata che in uscita. Oggi vediamo i tre giocatori che i granata hanno pagato più cari. Oltre a questi tre, però, ci sono stati tanti altri movimenti in questo senso, da El Kaddouri a Valdifiori fino a, andando indietro nel tempo, Andrea Silenzi che col Toro alzò anche la Coppa Italia.

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