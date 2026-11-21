A volte un’assenza si misura anche da quante persone provano a colmarla. Da quando Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato Torino per trasferirsi a Napoli, la porta granata ha cambiato più volte padrone e il suo successore non ha ancora assunto contorni definitivi. Non è soltanto una sensazione: nei tre incroci con gli azzurri successivi alla partenza del serbo, il Torino ha schierato tre portieri differenti. Il primo è stato Franco Israel, titolare nella sfida dell’ottobre 2025, vinta dai granata grazie al gol dell’ex Simeone. Poi è arrivato Alberto Paleari: dopo l’infortunio di Israel, Baroni gli aveva affidato la porta, ma il rientro dell’uruguaiano aveva riaperto il ballottaggio. Le successive apparizioni contro Lecce e Milan, però, non convinsero e Israel perse progressivamente terreno, fino a lasciare spazio all’esperienza di Paleari. Al ritorno al Maradona, il 6 marzo, tra i pali c’era proprio il portiere piemontese. Ora tocca a Lucas Perri, terzo capitolo di una successione che non ha ancora trovato stabilità.

Perri, sei tu l'erede?

Il brasiliano è arrivato nell’estate 2026 dal Leeds con un bagaglio importante e la responsabilità di dare finalmente continuità al ruolo. Il suo percorso in granata, però, non è stato privo di ostacoli: buone intuizioni, interventi importanti, ma anche qualche incertezza - soprattutto con i piedi - che ha lasciato aperto il giudizio sul suo rendimento. La sensazione è che Perri debba ancora conquistare fino in fondo la fiducia dell’ambiente, trasformando le proprie qualità in affidabilità. A dargli una spinta è arrivata la chiamata più attesa: l’esordio con il Brasile, accompagnato dal clean sheet, statistica che gli è riuscita in una solo occasione in granata (contro il Parma), nel 7-0 contro Singapore. Una serata speciale, che gli ha permesso di presentarsi alla sfida di Napoli con una bella dose di entusiasmo.

Il campo ha l'ultima parola

E il destino ha voluto che proprio al Maradona Perri si trovasse davanti l'uomo da cui tutto è cominciato. Vanja, che stasera partirà titolare complice l'infortunio di Meret, ha lasciato il Torino dopo sei stagioni, diventando una presenza importante anche per il Napoli. Il suo addio ha aperto una porta che, da allora, ha visto alternarsi Israel, Paleari e Perri, senza che nessuno riuscisse ancora a far dimenticare del tutto il predecessore. Stasera non ci sarà bisogno di scomodare paragoni o nostalgie: basterà guardare le due aree di rigore. Da una parte il portiere che il Toro ha lasciato partire, dall’altra quello che oggi ha il compito di dimostrare che il dopo-Vanja può finalmente decollare.