Il Torino torna a poter contare sui suoi tifosi anche in trasferta: contro il Napoli sono attesi circa quattrocento tifosi
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Questa sera alle 20:45 al Diego Armando Maradona, per Napoli-Torino, il settore ospiti tornerà a tingersi di granata: saranno circa 400 i tifosi pronti a seguire la squadra di Abate in Campania. Non è una presenza come le altre, perché segna il ritorno della parte più numerosa del tifo organizzato in trasferta dopo mesi di divieti e limitazioni. Il Toro, finalmente, non viaggerà soltanto con i suoi undici in campo: ritroverà anche il sostegno di chi, per troppo tempo, ha dovuto guardarlo da lontano.
Dopo il derby, mesi lontano dalle trasferteIl provvedimento era arrivato il 10 giugno, in seguito agli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio, e aveva colpito i tifosi residenti a Torino e provincia, impedendo loro di seguire la squadra nelle prime cinque trasferte stagionali. L'ultima occasione per esserci era stata Cagliari-Torino dello scorso 17 maggio. Da allora, una lunga attesa, vissuta tra divieti e distanza forzata. Napoli diventa così la prima vera occasione per ricomporre un legame che non si è mai interrotto, ma che ha dovuto fare i conti con l'impossibilità di accompagnare fisicamente la squadra.
Il dodicesimo uomo torna in viaggioQuattrocento presenze possono sembrare poche rispetto alla capienza del Maradona, ma il loro valore va oltre il numero. Sono quattrocento persone che hanno aspettato di poter tornare a seguire il Toro fuori casa, in una trasferta tutt'altro che comoda e in uno stadio che sa farsi sentire. La squadra di Abate ritrova così una componente importante della propria identità: il sostegno granata anche lontano dall'Olimpico. Stasera, al fischio d'inizio, non ci sarà soltanto una partita da giocare. Ci sarà anche un settore ospiti da riconquistare, con una voce che finalmente torna a farsi sentire.
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