Era il 17 maggio 2009, com'era il mondo l'ultima volta che il Toro vinceva a Napoli
I precedenti di Napoli-Torino
L'ULTIMA VITTORIA A NAPOLI
Era il 17 maggio 2009, la 36esima giornata di quella stagione, l'ultima volta che il Toro vinceva a quello che adesso si chiama stadio Maradona ma ai tempi era ancora san Paolo. I granata vincevano per 1-2 rimontando Pià prima con Bianchi e poi con Rosina. Da quel giorno i divari si sono ampliati sempre di più e il Toro non ha mai più vinto a Napoli. Ma com'era il mondo quel giorno?
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