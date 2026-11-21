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L'ULTIMA VITTORIA A NAPOLI

Era il 17 maggio 2009, la 36esima giornata di quella stagione, l'ultima volta che il Toro vinceva a quello che adesso si chiama stadio Maradona ma ai tempi era ancora san Paolo. I granata vincevano per 1-2 rimontando Pià prima con Bianchi e poi con Rosina. Da quel giorno i divari si sono ampliati sempre di più e il Toro non ha mai più vinto a Napoli. Ma com'era il mondo quel giorno?

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