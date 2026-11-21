Non una prima frazione così fortunata per il Torino: Belghali lascia il campo per un infortunio, al suo posto Abouklhal
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Non è stato un primo tempo positivo per quanto riguarda la fortuna sia in casa Napoli che in quella del Torino. I partenopei hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Vergara al 4', ma anche i granata non possono di certo sorridere. Allo scoccare del 40' Belghali infatti ha accusato un problema fisico, tanto da costringere Ingazio Abate alla sostituzione. Dentro così Abouklhal nel Torino. Per quanto riguarda l'algerino il problema riguarda il ginocchio, lo stesso contuso durante la sosta delle nazionali con la sua Algeria.
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