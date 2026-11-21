Si sono concluse le prime partite dopo la sosta Nazionali. Le due sfida delle 15:00 hanno visto il Como vincere 2-0 contro il Cagliari e la Lazio sempre più prima vincere in casa contro il Lecce per 3-0. La squadra di Gattuso allunga temporaneamente sull'Inter, ma tutto in attesa delle altre partite. alle 18:00 ci sarà il fischio d'inizio tra Parma e Roma e alle 20:45 quello di Napoli-Torino.

Como-Cagliari 2-0

Lazio-Lecce 3-0

Il Como fa turnover ma vince lo stesso 2-0 in casa contro il Cagliari. La squadra del lago ha aperto le marcature al 24' con Jacobo Ramon che ormai segna quanto un'attaccante. Partita che procede come impostata da Fabregas e infatti al 56' esce un altro assist dai piedi di Couto, questa volta per Da Cunha, il francese segna il 2-0 e la partita sembra ormai finita. Inutili gli sforzi finali del Cagliari troppo Como oggi. I ragazzi di Fabregas vanno momentaneamente quarti a 26, nono posto a 16 punti invece per i sardi, che dopo un inizio da Europa stanno pian piano perdendo terreno.Ancora una grande vittoria per la Lazio in casa, che ancora aspetta la prima sconfitta. I ragazzi di Gattuso hanno messo la gara sui loro binari già nel primo tempo grazie al gol di Noslin che ha ribadito in porta dopo l'assist di Isaksen al 25'. Nel secondo tempo ancora l'ex Verona a raddoppiare al 68' servito da Taylor. Una volta sul 2-0 la Lazio ha gestito con facilità per aspettare altri eventuali errori dei pugliesi. L'errore infatti arriva e al 90' Davide Frattesi segna la rete del 3-0. I biancoazzurri si confermano primi qualsiasi sia il risultato dell'Inter perché vanno a 32 a +4 sui nerazzurri. Impantanato a 10 punti il Lecce che rimane comunque a distanza dalla zona salvezza.