​Ancora una volta, la stessa storia. Il Toro cade al Maradona contro il Napoli per 1-0 e torna a casa con le tasche vuote e un carico pesantissimo di rabbia e rimpianti. È una sconfitta che brucia, non certo per il valore dell'avversario, quanto per la sensazione netta di aver buttato via un tempo prima di iniziare a giocare davvero. Per troppi minuti si è visto un Toro timido, contratto, con una manovra eccessivamente lenta e prevedibile che ha facilitato il compito di verticalizzazione degli azzurri. Poi, nel secondo tempo si è visto un passo diverso e, solo quando il cronometro ha iniziato a correre verso il novantesimo, è arrivata la scossa d'orgoglio. Troppo tardi, come già accaduto troppe volte in questo avvio di stagione.

​Eppure, il punteggio racconta solo una parte della verità. Il Toro non è riuscito a strappare un pareggio che, per quanto visto negli ultimi venti minuti dopo essere andati in svantaggio, avrebbe anche meritato. Il portiere granata Perri ha sì tenuto a galla i suoi con almeno tre interventi straordinari per evitare un passivo più pesante, ma l'urlo del gol è rimasto strozzato in gola sulla clamorosa traversa colpita da Mandragora al 45' che avrebbe regalato il vantaggio al Toro di Abate.

​Proprio la gestione del tecnico finisce inevitabilmente sul banco degli imputati. Alcune scelte iniziali e, soprattutto, la gestione dei cambi lasciano più di qualche perplessità. L'insistenza su Aboukhlal sta diventando un caso: l'esterno appare avulso dal gioco, impreciso e incapace di accendere la luce negli ultimi sedici metri. Suo l'errore su Lang da cui scaturisce il gol, ma non solo. Allo stesso tempo, fatica a trovare spiegazioni la scelta di tenere in panchina dall'inizio un giocatore con la qualità e la visione di Ilkhan, uno dei pochi in rosa capaci di verticalizzare e dare ritmo a una mediana altrimenti troppo piatta. Quando poi Abate ha deciso di gettare nella mischia Casadei e Vlasic, la partita ha finalmente cambiato volto, ma l'ingresso dei due è arrivato decisamente fuori tempo massimo per completare la rimonta. A completare un quadro difensivo già complesso c'è la parabola discendente di Coco, apparso ancora una volta spaesato e in ritardo nelle letture.

​Che rabbia perdere così. I numeri iniziano a farsi preoccupanti e non ammettono più alibi: un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite è un bottino troppo magro. Come se non bastasse, l'infermeria continua a riempirsi nel momento più delicato. La trasferta di Napoli lascia in eredità anche gli stop fisici di Belghali e Ismajli, due assenze pesanti che riducono ulteriormente le rotazioni a disposizione.

​Il calendario, inoltre, non tende certo una mano. Nel prossimo turno all'Olimpico Grande Torino arriverà la Lazio capolista, una squadra in fiducia e lanciata a mille. Servirà tutt'altro atteggiamento fin dal primo minuto, senza regalare un tempo agli avversari e senza sbagliare le mosse dalla panchina. Perché di sconfitte "a testa alta" e piene di rimpianti, in casa granata, non se ne può davvero più.