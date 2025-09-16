Toro News
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Michelangelo Suigo

Columnist

In Toro News con la rubrica “La Scossa Granata”. Si occupa di comunicazione aziendale.

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Toro, ossigeno puro nel silenzio surreale

M. Suigo

Torna "La Scossa Granata" di Michelangelo Suigo: "Adams decide, ma il vuoto della Maratona divide. E il mercato porta solo prestiti"

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Toro, notte magica a Roma: tre storie di cuore oltre il 2-3

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Torna "La Scossa Granata", la rubrica di M. Suigo: "La vittoria all'Olimpico vale i quarti di finale, ma per chi era sugli spalti il trionfo è andato ben oltre il tabellino: tra legami familiari,…

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Torna la Scossa Granata, di Michelangelo Suigo: "Dopo due vittorie consecutive che avevano ridato ossigeno alla classifica..."

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Toro seduto

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"Incubo granata, tornano i problemi irrisolti". Torna "La Scossa granata" di Michelangelo Suigo