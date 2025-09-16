Disastro Toro: umiliati a Como e sprofondati al 16° posto. Baroni, il tempo è scaduto M. Suigo Michelangelo Suigo 27 gennaio - 20:33 27 gennaio

Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "Il 6-0 del Sinigaglia non è solo una sconfitta, è una sentenza inappellabile su una gestione tecnica al capolinea. E ora lo spettro della B fa paura"