C'è un paradosso che avvolge il mondo granata all'indomani della trasferta di Pisa: la classifica respira, ma l'entusiasmo soffoca. Se l'obiettivo della spedizione in terra toscana era blindare la salvezza e guardare alla parte sinistra della graduatoria con meno ansia, la missione può dirsi compiuta. Tuttavia, il modo in cui lo 0-1 finale è maturato lascia sul terreno più interrogativi che certezze, in una serata che verrà ricordata più per il cinismo di un singolo che per la coralità della manovra.

​Il match: un monologo di noia interrotto da Adams

​Definire "orribile" la prestazione vista all'Arena Garibaldi non è un esercizio di severità gratuita, ma la cronaca fedele di novanta minuti in cui il Torino è apparso imballato, privo di inventiva e pericolosamente contratto. Di fronte c'era l'ultima in classifica, una squadra che lotta con il cuore ma che ha palesato limiti tecnici evidenti, non riuscendo quasi mai a pungere dalle parti di Paleari.

​Eppure, nonostante la differenza di valori sulla carta, il Toro ha faticato a costruire trame degne di nota. Il centrocampo è apparso un groviglio di passaggi orizzontali e il gioco, confuso e privo di verticalizzazioni, si è trascinato stancamente fino all'episodio che ha deciso l'incontro. L'unica vera occasione costruita dai granata in tutto il match è coincisa con il gol: un guizzo di Ché Adams, bravo a sfruttare l'unico varco concesso dalla retroguardia pisana per siglare la rete dello 0-1. Tanto è bastato. Un bottino pieno ottenuto con il minimo sforzo produttivo, che regala al Torino tre punti fondamentali, ma non certo la gloria estetica.

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​Classifica e prospettive

​Con questa vittoria, il Torino sale a quota 36 punti. Il dato più confortante è il distacco dalla zona retrocessione: un rassicurante +9 sulla terzultima, che permette di affrontare il finale di stagione con una serenità che mancava da tempo. Resta però il retrogusto amaro di una squadra che sembra non avere la bussola dell'identità tattica, aggrappandosi alle individualità piuttosto che a un progetto tecnico condiviso.

​Cessione societaria: l'ipotesi Fassone e la richiesta di 200 milioni

​Se il campo offre spunti di riflessione critici, è fuori dal rettangolo verde che si gioca la partita più delicata per il futuro del Toro. Le voci di un possibile cambio al vertice si fanno sempre più insistenti e dettagliate. Al centro dell'interesse ci sarebbe una cordata rappresentata da Marco Fassone, figura nota nel panorama calcistico italiano per i suoi trascorsi ai vertici di Milan, Inter, Juve e Napoli. ​Secondo le ultime indiscrezioni, la due diligence sarebbe già iniziata nei giorni scorsi. Il cronoprogramma esembra prevedere per metà aprile nuovi contatti tra le parti per valutare la solidità del piano industriale della cordata. Il momento della verità è fissato per metà maggio. ​L'operazione, che vede coinvolta Bank of America in qualità di advisor strategico, potrebbe infatti entrare nel vivo nelle prossime settimane con un'offerta formale attesa entro la fine della stagione. Il nodo principale resta la valutazione economica. Il Presidente Urbano Cairo avrebbe fissato l'asticella intorno ai 200 milioni di euro. Una cifra importante per una società che necessita di massicci investimenti strutturali e tecnici per tornare a competere ai livelli che la storia granata meriterebbe. ​In attesa di capire se queste manovre porteranno a una fumata bianca, il popolo granata si gode i tre punti di Pisa, consapevole che la vera vittoria potrebbe arrivare non da un gol di Adams, ma dalla firma su un contratto che segni l'inizio di una nuova era.

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Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

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