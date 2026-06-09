La Scossa Granata / Abate non è l'uomo dei miracoli, ma l'inserimento del tassello giusto all'interno di un progetto di ringiovanimento e valorizzazione della rosa
Tra le tante piste battute nelle ultime settimane, il Toro ha scelto la sua strada: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Ignazio Abate a guidare la squadra nella stagione 2026/27. Nessun proclama rivoluzionario, né nomi a effetto gettati in pasto ai tifosi per infiammare artificiosamente la piazza. La decisione della dirigenza appare piuttosto come una mossa misurata e calcolata: il tentativo di aprire un nuovo ciclo tecnico partendo dall'organizzazione, dalle idee e dalla fame di un allenatore giovane ma già collaudato.
Dopo la separazione con Roberto D'Aversa, il Toro si è trovato a un bivio programmatico. I contatti esplorativi con profili come Alberto Aquilani indicavano la volontà di virare verso una proposta calcistica proattiva, ma la scelta definitiva ricaduta su Abate - reduce da un'ottima e solida annata in Serie B alla guida della Juve Stabia - restituisce l'immagine di un club alla ricerca del giusto compromesso tra freschezza tattica e solido pragmatismo.
Dal vivaio alla provincia: il percorso
Il percorso di Abate in panchina parla di una crescita strutturata. Lontano dalle facili scorciatoie che spesso vengono concesse agli ex grandi calciatori, ha iniziato forgiando i giovani nel vivaio del Milan, arrivando a traguardi di rilievo come la finale di Youth League. Poi ha scelto la gavetta nel calcio dei grandi: prima la Ternana e successivamente la Juve Stabia, dove ha dimostrato di saper navigare in acque complesse portando risultati concreti.
Le sue squadre si distinguono per un'identità chiara: un calcio intenso e verticale, che non disdegna il possesso della palla ma non ne fa mai un dogma puramente estetico. È un allenatore che chiede corsa, ritmo e applicazione - valori storicamente molto apprezzati sotto la Mole - abbinati a quella modernità necessaria per non restare indietro in una Serie A sempre più fluida.
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Niente illusioni, solo progettualità
Non è il momento delle grandi enfasi, e l'ambiente granata ne è perfettamente consapevole. Le ultime stagioni hanno insegnato che i voli pindarici finiscono per scontrarsi con la dura realtà di un campionato dove la concorrenza per l'Europa è feroce e dotata di mezzi economici superiori. L'arrivo di Abate non è, e non deve essere raccontato come l'ingaggio dell'uomo dei miracoli. È, molto più realisticamente, l'inserimento del tassello giusto all'interno di un progetto di ringiovanimento e valorizzazione della rosa.
Sotto questo aspetto, il tecnico porta in dote una spiccata capacità di lavorare con le nuove leve. In un momento in cui i bilanci impongono scelte oculate, la ricerca e lo sviluppo di talenti in rampa di lancio è diventata vitale per la fascia sportiva del Torino. Avere in panchina un professionista abituato a plasmare materiale grezzo è un vantaggio innegabile: Abate sa come responsabilizzare i ragazzi senza bruciarli, un dettaglio che la dirigenza ha pesato molto in fase di selezione.
La sfida ambientale e tattica
Dal punto di vista tattico, l'ex terzino, amato da noi tifosi granata, ha dimostrato grande flessibilità. La sua cifra stilistica non è vincolata rigidamente a un singolo modulo, ma all'atteggiamento: aggressività nel recupero del pallone, squadra tenuta volutamente corta e transizioni veloci. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con l'anima battagliera storicamente richiesta al Toro, a patto che il mercato estivo gli fornisca giocatori dalla giusta "cilindrata" fisica.
Il rapporto con la piazza sarà inevitabilmente lo snodo cruciale. Abate arriva in un ambiente cronicamente diviso tra l'attaccamento viscerale ai colori e la frustrazione per un'eterna incompiutezza societaria. La pazienza è una risorsa ormai scarsa. Il nuovo allenatore dovrà essere bravo a isolare lo spogliatoio dalle fisiologiche tensioni esterne, dimostrando fin dal primo giorno di ritiro di avere il polso della situazione. I suoi lunghi anni da calciatore in un club dalle pressioni titaniche come il Milan gli hanno sicuramente fornito le spalle larghe per affrontare critiche e momenti di flessione.
L'imminente ufficialità non sposta gli equilibri della Serie A sulla carta, né autorizza sogni irrealizzabili. Si tratta di una scelta di pura sostanza. Il Toro affida le chiavi della ricostruzione a un lavoratore del campo. Che tutti ricordiamo per le sgroppate sulla fascia al Comunale e, anche, per la dura entrata su Juric in quell'infausto Toro Genoa 2-3, che costò ai granata la retrocessione. Ora la responsabilità passa alla società per la costruzione di una rosa coerente, e all'ambiente per concedere il tempo necessario al nuovo corso. Niente squilli di tromba, solo la prospettiva di un duro, indispensabile lavoro quotidiano.
Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.
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