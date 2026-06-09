Tra le tante piste battute nelle ultime settimane, il Toro ha scelto la sua strada: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Ignazio Abate a guidare la squadra nella stagione 2026/27. Nessun proclama rivoluzionario, né nomi a effetto gettati in pasto ai tifosi per infiammare artificiosamente la piazza. La decisione della dirigenza appare piuttosto come una mossa misurata e calcolata: il tentativo di aprire un nuovo ciclo tecnico partendo dall'organizzazione, dalle idee e dalla fame di un allenatore giovane ma già collaudato.

​Dopo la separazione con Roberto D'Aversa, il Toro si è trovato a un bivio programmatico. I contatti esplorativi con profili come Alberto Aquilani indicavano la volontà di virare verso una proposta calcistica proattiva, ma la scelta definitiva ricaduta su Abate - reduce da un'ottima e solida annata in Serie B alla guida della Juve Stabia - restituisce l'immagine di un club alla ricerca del giusto compromesso tra freschezza tattica e solido pragmatismo.

​Dal vivaio alla provincia: il percorso

​Il percorso di Abate in panchina parla di una crescita strutturata. Lontano dalle facili scorciatoie che spesso vengono concesse agli ex grandi calciatori, ha iniziato forgiando i giovani nel vivaio del Milan, arrivando a traguardi di rilievo come la finale di Youth League. Poi ha scelto la gavetta nel calcio dei grandi: prima la Ternana e successivamente la Juve Stabia, dove ha dimostrato di saper navigare in acque complesse portando risultati concreti.

​Le sue squadre si distinguono per un'identità chiara: un calcio intenso e verticale, che non disdegna il possesso della palla ma non ne fa mai un dogma puramente estetico. È un allenatore che chiede corsa, ritmo e applicazione - valori storicamente molto apprezzati sotto la Mole - abbinati a quella modernità necessaria per non restare indietro in una Serie A sempre più fluida.

LEGGI ANCHE: ​Come sarà il nuovo Toro? Tra ipotesi di cessione, nodo allenatore e l'onda verde pronta al salto

​Niente illusioni, solo progettualità

​Non è il momento delle grandi enfasi, e l'ambiente granata ne è perfettamente consapevole. Le ultime stagioni hanno insegnato che i voli pindarici finiscono per scontrarsi con la dura realtà di un campionato dove la concorrenza per l'Europa è feroce e dotata di mezzi economici superiori. L'arrivo di Abate non è, e non deve essere raccontato come l'ingaggio dell'uomo dei miracoli. È, molto più realisticamente, l'inserimento del tassello giusto all'interno di un progetto di ringiovanimento e valorizzazione della rosa.

​Sotto questo aspetto, il tecnico porta in dote una spiccata capacità di lavorare con le nuove leve. In un momento in cui i bilanci impongono scelte oculate, la ricerca e lo sviluppo di talenti in rampa di lancio è diventata vitale per la fascia sportiva del Torino. Avere in panchina un professionista abituato a plasmare materiale grezzo è un vantaggio innegabile: Abate sa come responsabilizzare i ragazzi senza bruciarli, un dettaglio che la dirigenza ha pesato molto in fase di selezione.

​La sfida ambientale e tattica

​Dal punto di vista tattico, l'ex terzino, amato da noi tifosi granata, ha dimostrato grande flessibilità. La sua cifra stilistica non è vincolata rigidamente a un singolo modulo, ma all'atteggiamento: aggressività nel recupero del pallone, squadra tenuta volutamente corta e transizioni veloci. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con l'anima battagliera storicamente richiesta al Toro, a patto che il mercato estivo gli fornisca giocatori dalla giusta "cilindrata" fisica.

​Il rapporto con la piazza sarà inevitabilmente lo snodo cruciale. Abate arriva in un ambiente cronicamente diviso tra l'attaccamento viscerale ai colori e la frustrazione per un'eterna incompiutezza societaria. La pazienza è una risorsa ormai scarsa. Il nuovo allenatore dovrà essere bravo a isolare lo spogliatoio dalle fisiologiche tensioni esterne, dimostrando fin dal primo giorno di ritiro di avere il polso della situazione. I suoi lunghi anni da calciatore in un club dalle pressioni titaniche come il Milan gli hanno sicuramente fornito le spalle larghe per affrontare critiche e momenti di flessione.

​L'imminente ufficialità non sposta gli equilibri della Serie A sulla carta, né autorizza sogni irrealizzabili. Si tratta di una scelta di pura sostanza. Il Toro affida le chiavi della ricostruzione a un lavoratore del campo. Che tutti ricordiamo per le sgroppate sulla fascia al Comunale e, anche, per la dura entrata su Juric in quell'infausto Toro Genoa 2-3, che costò ai granata la retrocessione. Ora la responsabilità passa alla società per la costruzione di una rosa coerente, e all'ambiente per concedere il tempo necessario al nuovo corso. Niente squilli di tromba, solo la prospettiva di un duro, indispensabile lavoro quotidiano.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.