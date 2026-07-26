A Torino, un'istituzione. Un'istituzione ad ogni ritiro del Torino e non solo. Carlo Testa anche quest'anno, nel ritiro di Pinzolo 2026, ha creato un ambiente magico davanti al suo Torino Fc Store itinerante: la casetta che, con la simpatia sua e di Teresa, è diventata un punto di raccolta per tutti i tifosi accorsi a Pinzolo che si sono ritrovati per scambiare chiacchiere e pareri sul Toro che sta nascendo e non solo. Un luogo che ha visto, tra gli altri eventi con i vari meet and greet di giocatori, la presentazione della nuova seconda maglia. Ai tifosi è piaciuta molto: circa 200 quelle portate in Val Rendena. Tutte esaurite. Così Carlo Testa ha fatto un bilancio del ritiro in esclusiva ai microfoni di Toro News.

Come sta andando questo ritiro? “È bello scoprire tanta passione e amore dei tifosi come sempre intorno al Toro. Per noi sono momenti direi “granaticamente” magici”.

C’è entusiasmo da parte dei tifosi? “C’è sempre voglia di Toro. L’aspettativa c’è sempre, ci sono delle buone avvisaglie. Traspare sempre quella speranza di vedere un Toro all’altezza”.

Il 28 novembre saranno vent’anni del Torino Store, come li celebriamo? “Con una grande soddisfazione interiore e morale e di ringraziamento, perché è stata data un’opportunità anche davanti alla città di Torino di essere presenti in un territorio dove purtroppo con il fallimento era sparito tutto”.

E con la voglia di andare avanti, perché i tifosi la aspettano a ogni ritiro. “Sì, devo dire di sì. Nonostante la mia età da nonno Carlo, come mi chiamano i piccoli che sono qua, per me questo esula dal lavoro. Io non guardo meramente al cassetto, io guardo all’amore e alla passione dei tifosi del Torino. Tutti miei fratelli, dal primo all’ultimo. Fratelli e sorelle granata”.