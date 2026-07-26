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Torino-Cittadella

Il ritiro del Torino si è chiuso nel peggior modo possibile e probabilmente si è chiuso in una modalità che la stessa squadra non avrebbe meritato per il lavoro profuso in Val Rendena. Ma si sa che il calcio di luglio può essere crudele, soprattutto se hai una rosa attualmente non adeguata sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo. Le idee e i concetti portati avanti da Ignazio Abate appaiono molto nobili, il supporto fin qui offerto dalla società attraverso il calciomercato pressoché inesistente (sono davvero troppo poco Oristanio e Mascardi). Detto questo, la vittoria del Cittadella a Pinzolo contro il Torino lascia in dote tre top e tre flop della sfida e per alcuni di questi nomi l'analisi va ben al di là della gara di ieri, sabato 25 luglio.

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