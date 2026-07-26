Addio o arrivederci? Chi può dirlo. Ora, però, il Torino non è più a Pinzolo. La preparazione per la formazione di Abate proseguirà a Torino, con gli allenamenti e alcune amichevoli in programma. Intanto, è tempo di bilanci. Un bilancio sull'ultimo match e sul ritiro. Abbiamo fermato alcuni tifosi dopo la sfida persa dal Torino contro il Cittadella: ecco cosa ci avete risposto.

Quali aspetti non l'hanno convinta del match contro il Cittadella?

"Più o meno tutto. In questo momento ci troviamo con un direttore sportivo che ha a disposizione letteralmente zero euro da mettere sul mercato e deve rifare l'intera squadra, perché c'è l'intera squadra da rifare. La difesa abbiamo la stessa dell'anno scorso: lenta, prevedibile. L'impostazione di gioco è poca, se c'è è veramente poca, quasi nulla. Poi è chiaro, questa è un'amichevole, lascia il tempo che trova. Per capire come sarà la stagione dovremo vedere come andrà la partita con la Carrarese, perché quello sarà il primo impegno ufficiale. Però se i segnali sono questi... Non lo so come andrà. Posso sperare che vada bene la stagione. Ma se i segnali son questi, sinceramente..."

"Onestamente l'unico aspetto positivo secondo me sono i ragazzi giovani. Luongo e Cacciamani. Quest'ultimo è entrato troppo tardi secondo me, sinceramente. Si vedeva il gioco a uno o due tocchi del Cittadella, non si vedeva il nostro. A tratti sembrava nel primo tempo il gioco di Baroni. Però sinceramente i giovani sono l'unico aspetto positivo. A me piace veramente tanto questo aspetto qua. Speriamo che questi ragazzi possano avere gli spazi che meritano, perché Luongo è stato veramente il migliore in campo, sinceramente. Ha fatto veramente delle cose egregie: recupero palla, si smarcava, dettava i tempi... Veramente un bel giocatore! Speriamo che Cairo a gennaio non ce lo venda".

Un bilancio del ritiro?

"A livello umano siamo stati bene perché siamo stati con le famiglie, è un'occasione per stare insieme con altri tifosi del Toro di tutta Italia, e quindi sotto questo punto di vista è stato positivo. A livello di squadra abbiamo visto una squadra che ancora è da completare sicuramente. Gli schemi mi sembrano molto buoni, solo che ci vogliono gli elementi giusti per poterli far funzionare. Quindi credo che il ritiro possa prendere spunto da questo. Bisogna attendere qualche aggiustamento di mercato e credo che ce ne servano".

È fiduciosa per la stagione del Torino?

"Sì, sono fiduciosa anche perché comunque deve ancora arrivare Vlašić, devono arrivare altri giocatori. Di conseguenza oggi (sabato 25 luglio, ndr) erano anche stanchi, quindi, nonostante non sia stata un'ottima prestazione, io sono fiduciosa. Voglio che tutti siano allo stadio e che cerchino di tifare la nostra squadra e di sostenerli, che è quello che serve".