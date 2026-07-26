Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Andrea Novello
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Torino-Cittadella 0-1: un pasticcio non annulla un buon ritiro (VIDEO)

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tratta l'imminente arrivo di Eray Comert in granata. "Gli accordi sono stati completati, l’ultimo tassello mancante è rappresentato dalle visite mediche che il difensore svizzero svolgerà - appunto - martedì nel capoluogo piemontese". Trasferimento dunque ad un passo con Petrachi che piazza il suo terzo colpo in entrata, dopo Oristanio e Mascardi, trovando l'accordo con il giocatore svincolato. Le caratteristiche dell'ex Valencia sembrano fare al caso delle necessità della difesa di Abate: "È un difensore solido, gioca sul centrodestra o sul centrosinistra, è di quelli tosti ma abituato ad abbinare alla solidità la costruzione del gioco dal basso". "Adesso la dirigenza - prosegue La Gazzetta dello Sport - ha dato la priorità alla necessità di irrobustire il reparto arretrato granata. Comert sarà il primo tassello di questa linea".

La Gazzetta dello Sport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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