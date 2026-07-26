L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tratta l'imminente arrivo di Eray Comert in granata. "Gli accordi sono stati completati, l’ultimo tassello mancante è rappresentato dalle visite mediche che il difensore svizzero svolgerà - appunto - martedì nel capoluogo piemontese". Trasferimento dunque ad un passo con Petrachi che piazza il suo terzo colpo in entrata, dopo Oristanio e Mascardi, trovando l'accordo con il giocatore svincolato. Le caratteristiche dell'ex Valencia sembrano fare al caso delle necessità della difesa di Abate: "È un difensore solido, gioca sul centrodestra o sul centrosinistra, è di quelli tosti ma abituato ad abbinare alla solidità la costruzione del gioco dal basso". "Adesso la dirigenza - prosegue La Gazzetta dello Sport - ha dato la priorità alla necessità di irrobustire il reparto arretrato granata. Comert sarà il primo tassello di questa linea".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport