L'edizione odierna di Tuttosport si concentra anche sul calciomercato. Petrachi è vigile su tutti i fronti, non solo sulla difesa, ma anche sul centrocampo. Lo sguardo è rivolto in Germania, a Kristijan Jakic, che gioca nell'Augusta: "Il ventinovenne vuole cambiare aria e il Torino sarebbe per lui la situazione ideale per misurarsi con un campionato europeo diverso dalla Bundesliga". Il croato ha ancora due anni di contratto con i tedeschi, con cui la scorsa stagione ha totalizzato 26 presenze e 2 gol: "La valutazione del cartellino che al momento fa il suo club è di 5 milioni. Negli ultimi giorni il Torino ha ripreso i contatti, con l'idea di portare avanti la trattativa". Abate avrebbe così a sua disposizione un giocatore bravo nel recuperare palloni e abile nel gioco aereo , che in passato ha anche giocato da terzino destro dimostrandosi così anche molto duttile nel ricoprire più ruoli.

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